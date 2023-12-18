Туреччина заощадила $2 млрд, купуючи російську нафту, - Reuters
Туреччина та турецькі компанії у 2023 році заощадили близько $2 мільярдів на рахунках за електроенергію завдяки збільшенню імпорту російської нафти та продуктів переробки
Про це йдеться в матеріалі Reuters.
Підрахунки Reuters на основі даних LSEG та оцінок трейдерів показали, що Анкара, попри санкції Заходу, прагне купувати більше російської нафти.
"Туреччина стала найбільшим імпортером російської енергії в Західній півкулі після того, як вторгнення Росії в Україну змусило європейські країни припинити більшість імпорту російської нафти та газу", - пише інформаційна агенція.
Зазначено, що Китай та Індія імпортували з Росії більше продукту, ніж Туреччина, однак географічне розташування Анкари дозволяє їй більше економити, адже перевозити нафту з Росії до Туреччини простіше через море.
Відповідно до даних LSEG і розрахунків Reuters, у листопаді 2023 року постачання російської нафти Urals до Туреччини зросло до 400 000 барелів на день, а це приблизно 14% загального морського експорту продукту РФ.
Згідно з даними трейдерів, цьогоріч Туреччина платила на 25-150 доларів менше за тонну (3,3-20 доларів за барель) російського дизельного пального, якщо порівнювати з цінами на аналогічні марки в Середземномор’ї. Для сирої нафти були знижки 5-20 доларів за барель.
Reuters зазначає, що таке здешевлення допомогло Анкарі скоротити торговельний дефіцит і зменшити тиск на турецьку валюту, яка девальвувала цього року на 30%.
Нафтові санкції проти РФ
США 16 листопада ввели санкції проти трьох організацій, пов'язаних з РФ: вони експортували російську нафту за завищеними цінами.
23 листопада стало відомо, що під тиском санкцій США три грецькі компанії перестали перевозити нафту з РФ.
Прибуток найбільших нафтогазових компаній Росії у 2023 році впав на 41%.
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