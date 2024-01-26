У Братиславі на акцію протесту проти уряду прем'єра Роберта Фіцо вийшли 27 тис. людей

Про це повідомляє Aktuality.

Увечері 26 січня попри негоду та сильний вітер тисячі людей вийшли на акцію протесту проти уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

У Братиславі зібралося близько 27 тис. людей, поінформували організатори, зазначивши, що людей набагато більше, ніж минулого разу.

Зазначається, що така кількість протестувальників є рекордною. За оцінками поліції, минулого тижня на акції протесту вийшло близько 26 тисяч осіб.

Протести пройшли у 24 словацьких містах, а також у Парижі, Кракові, Брно та Празі.

Учасники акції висловлювали своє невдоволення самим Фіцо, віцеспікером парламенту Андреєм Данко, який втік з місця ДТП, а також міністеркою культури Мартіною Шимковічовою.

Також протестувальники невдоволені реформою щодо спецпрокуратури.

Однією з тем протестів був кандидат в президенти Петер Пеллегріні, який, на думку опозиції, "не знає, як керувати парламентом самостійно".

Головними організаторами демонстрацій залишаються опозиційні партії, але долучаються також громадські організації.

Словацька президентка Зузана Чапутова під час виступу в парламенті країни 18 січня закликала законодавців переглянути плани змін до кримінального кодексу та розпуску спецпрокуратури, які викликали занепокоєння ЄС щодо верховенства права.