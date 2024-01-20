Новопризначена міністерка культури Словаччини скасувала заборону на співпрацю з РФ та Білоруссю
Міністерство культури Словаччини відновило співпрацю з Росією та Білоруссю. Відповідне "Рішення міністра про скасування наказу про заходи щодо ситуації в Україні" набуло чинності понеділок, 15 січня
Про це повідомляє словацьке видання Pravda.Správy.
"З набуттям чинності цього рішення я відкликаю внутрішній розпорядчий акт", - постановила новопризначена міністерка культури Мартіна Шимковічова. - У світі відбуваються десятки військових конфліктів, і, на нашу думку, митці та культура не повинні платити за це ціну".
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Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2 березня 2022 року попередня міністерка культури Словаччини Наталія Міланова ухвалила рішення про заборону усім підконтрольним організаціям та їхнім працівникам співпрацювати з Росією та Білоруссю.
На думку голови Комітету з питань культури та ЗМІ Словацьких національних зборів Романа Міхелка (SNS), Міланова діяла ідеологічно, коли заборонила роботу міністерства.
"Я проти будь-якої цензури в культурі", - підкреслив він. - Карають невинних людей, і це - хвороба, ідеологія не повинна втручатися в культуру. Творці російської культури не повинні піддаватися дискримінації або остракізму через те, який режим перебуває при владі".
- 25 жовтня 2023 року президентка Словаччини Зузана Чапутова в середу затвердила новий уряд на чолі з лідером партії Smer-SD Робертом Фіцо.
- Серед членів кабміну Роберта Фіцо, на яких звернули увагу ЗМІ, – міністерка культури Мартіна Шимковічова, що зробила 28 помилок у кандидатській заяві на 36 рядків.
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