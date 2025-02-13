У Брюсселі стартує засідання Північноатлантичної ради НАТО
Міністри оборони країн НАТО прибувають до штаб-квартири Альянсу в Брюсселі, де розпочинається засідання Північноатлантичної ради НАТО
Про це йдеться у повідомленні кореспондентки Тетяни Висоцької для телеканалу Еспресо.
Вже після цього засідання відбудеться неформальний саміт Україна - НАТО.
Фото: Тетяна Висоцька
Фото: Тетяна Висоцька
Як попередньо повідомляв генеральний секретар НАТО Марк Рютте, на засіданні Північноатлантичної ради міністри, зокрема, зосередяться на посиленні потенціалу оборонної промисловості, в тому числі через оновлений План дій з виробництва оборонної продукції.
"Нам необхідно рухатись далі і швидше", - зазначив Рютте, підкресливши нагальну необхідність нарощувати виробничі потужності в усьому Альянсі.
Також буде розглянуто питання дій Росії з дестабілізації проти союзників з НАТО, серед яких диверсії, замахи на вбивства і атаки на критичну інфраструктуру.
За словами Рютте, ключовим питанням порядку денного буде підтримка України з боку НАТО. На засіданні Ради Україна – НАТО з міністром оборони Рустемом Умєровим і високою представницею ЄС Каєю Каллас будуть обговорювати ситуацію в Україні і її нагальні потреби.
"Союзники не лише виконують взяті на себе зобов’язання. Вони їх набагато перевищили", - заявив він, посилаючись на понад 50 мільярдів євро, що були надані країні у 2024 році, більша частина з яких надійшла від європейських союзників і Канади.
Рютте наголосив на важливості цієї підтримки для посилення позиції України як на полі бою, так і на переговорах про довготривалий мир.
- У середу, 12 лютого, у Брюсселі розпочалося 26-те засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн". Перед його початком міністр оборони Рустем Умєров зустрівся зі своїми колегами з Великої Британії та США.
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