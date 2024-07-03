У Чехії стартувало виробництво безпілотників для ЗСУ

Про це повідомляє E15.

Виробництво планує випускати сотні розвідувальних та ударних безпілотників, серед яких - Leleka-LR та ударні "Булава".

"У листопаді ми почали пробну експлуатацію, у квітні - серійне виробництво. Це буквально військове виробництво, наш ексклюзивний замовник - українська армія", - розповів виконавчий директор компанії Павло Булант.

У матеріалі зазначено, що UAC - філія приватної української компанії DeViRo, вона з 2014 року виробляє безпілотні літальні апарати. У чеському Коліні на виробництві працюють 80 людей, більшість з яких переважно українці. Водночас чехи становлять п’яту частину з усього персоналу.