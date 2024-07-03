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У Чехії стартувало виробництво безпілотників для ЗСУ

3 липня, 2024 середа
14:39
Світ Чехія

Чесько-українська компанія UAC поблизу міста Колін запустила серійне виробництво дронів для воїнів Збройних сил України, cеред яких, зокрема, ударні БПЛА "Булава"

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Про це повідомляє E15.

Виробництво планує випускати сотні розвідувальних та ударних безпілотників, серед яких - Leleka-LR та ударні "Булава".

"У листопаді ми почали пробну експлуатацію, у квітні - серійне виробництво. Це буквально військове виробництво, наш ексклюзивний замовник - українська армія", - розповів виконавчий директор компанії Павло Булант.

У матеріалі зазначено, що UAC - філія приватної української компанії DeViRo, вона з 2014 року виробляє безпілотні літальні апарати. У чеському Коліні на виробництві працюють 80 людей, більшість з яких переважно українці. Водночас чехи становлять п’яту частину з усього персоналу.

  • 3 червня стало відомо, що українські біженці зі статусом тимчасового захисту у Чехії, які хочуть повернутися на Батьківщину, відтепер мають можливість скористатися допомогою від держави.
Теги:
Україна
зброя
Війна з Росією
безпілотник
допомога Україні
зброя для України
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