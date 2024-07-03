У Чехії стартувало виробництво безпілотників для ЗСУ
Чесько-українська компанія UAC поблизу міста Колін запустила серійне виробництво дронів для воїнів Збройних сил України, cеред яких, зокрема, ударні БПЛА "Булава"
Про це повідомляє E15.
Виробництво планує випускати сотні розвідувальних та ударних безпілотників, серед яких - Leleka-LR та ударні "Булава".
"У листопаді ми почали пробну експлуатацію, у квітні - серійне виробництво. Це буквально військове виробництво, наш ексклюзивний замовник - українська армія", - розповів виконавчий директор компанії Павло Булант.
У матеріалі зазначено, що UAC - філія приватної української компанії DeViRo, вона з 2014 року виробляє безпілотні літальні апарати. У чеському Коліні на виробництві працюють 80 людей, більшість з яких переважно українці. Водночас чехи становлять п’яту частину з усього персоналу.
- 3 червня стало відомо, що українські біженці зі статусом тимчасового захисту у Чехії, які хочуть повернутися на Батьківщину, відтепер мають можливість скористатися допомогою від держави.
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