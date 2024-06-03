У Чехії запустили пілотний проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину

Про це повідомляє Radio Prague International.

Так, міністерство внутрішніх справ Чехії запустило пілотний проєкт добровільного повернення, завдяки якому біженцям буде сплачено квитки на автобус, а хворим - транспортування в машині швидкої допомоги.

Чехія готова сплатити квитки до 400 людей, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів.

Зазначається, що пілотний проєкт триватиме з червня до листопада. Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз.

Концепцію добровільного повернення було затверджено урядом у середині травня. На програму виділено 5,5 млн крон.

За даними МВС, у квітні у Чеській Республіці проживало близько 339 тисяч громадян України, які залишили Батьківщину через повномасштабне російське вторгнення.

До слова, лише 20 тисяч українських біженців з-поміж їхньої загальної кількості у понад 342 тисяч зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту.