У Чилі троє людей загинули під час масового блекауту
Влада Чилі розслідує обставини загибелі трьох людей під час масового відключення електроенергії, заявивши, що вони були "залежні від електрики"
Про це повідомляє The Guardian.
Міністрка внутрішніх справ Чилі Кароліна Тоха заявила, що електроенергію повернули в 14 постраждалі регіони країни, хоча 220 тис. жителів станом на вечір середи залишалися без світла.
Зазначається, що відновлення електропостачання виявилося більш проблематичним на півночі країни, де несправність магістральної лінії електропередач спочатку спричинила відключення, яке запустило ланцюгову реакцію відключення електростанцій та ліній електропередач по всій південноамериканській країні.
Крім цього, в країні через блекаут загинули три людини, які за словами міністерки, були "залежні від електроенергії".
Вона не дала додаткових подробиць, але журналісти припускають, що, ймовірно, йдеться про людей, які покладаються на медичні прилади, такі як апарати штучної вентиляції легенів.
- 25 лютого у Чилі оголосили надзвичайний стан через масове вимкнення світла. Без електроенергії зокрема опинилися шахти та метрополітен.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.45Продаж 44.11
- Актуальне
- Важливе