У Чилі троє людей загинули під час масового блекауту

Про це повідомляє The Guardian.

Міністрка внутрішніх справ Чилі Кароліна Тоха заявила, що електроенергію повернули в 14 постраждалі регіони країни, хоча 220 тис. жителів станом на вечір середи залишалися без світла.

Зазначається, що відновлення електропостачання виявилося більш проблематичним на півночі країни, де несправність магістральної лінії електропередач спочатку спричинила відключення, яке запустило ланцюгову реакцію відключення електростанцій та ліній електропередач по всій південноамериканській країні.

Крім цього, в країні через блекаут загинули три людини, які за словами міністерки, були "залежні від електроенергії".

Вона не дала додаткових подробиць, але журналісти припускають, що, ймовірно, йдеться про людей, які покладаються на медичні прилади, такі як апарати штучної вентиляції легенів.