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Ексклюзив

У Defense Express розповіли, скільки TAURUS має Німеччина, і припустили, чи передаватимуть їх Україні

Оксана Ліховід
24 липня, 2025 четвер
19:39
Світ

Німеччина проводить технічну перевірку крилатих ракет TAURUS із метою продовження їх служби щонайменше до 2045 року. Попри значні витрати на підтримку боєздатності, виробництво нових ракет не відновлюється, а кількість наявних зразків обмежена

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Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

"Нещодавно з'явилася інформація про укладення контракту на ретельну перевірку стану крилатих ракет TAURUS. Мета цих робіт, як зазначено в документації, - підготувати ці ракети до продовження служби щонайменше до 2045 року, тобто приблизно до середини 2040-х.

У зв'язку з цим необхідно провести повну технічну перевірку: що сталося з ракетами за 20 років. В умовах контракту записано, що потрібно оцінити вплив часу, виявити системи, які потребують заміни, і визначити, як саме їх можна оновити з урахуванням того, що виробництво цих ракет уже не ведеться, а також де знайти необхідні компоненти. На всі ці роботи уряд Німеччини витрачає значні кошти", - зауважив Катков.

За словами військового експерта, витрати на продовження експлуатації TAURUS ще на 20 років перевищують вартість їхньої початкової закупівлі, навіть з урахуванням інфляції. Водночас замовлення на розробку нових ракет TAURUS Neo, яке пропонував німецький оборонно-промисловий комплекс, так і не було здійснено. Тобто замовлення на виробництво нових TAURUS немає, і ознак того, що воно буде, не існує. Саме тому ця перевірка не додає жодної додаткової надії щодо можливості передачі цих ракет Україні.

"Проблема полягає в тому, що кількість наявних TAURUS дуже обмежена. Про них говорять ще з 2023 року. І кожного разу повторюється одна й та сама інформація: Німеччина має їх дуже мало. Загальна кількість ракет оцінювалася приблизно у 600 одиниць, а Німеччина заявляла, що близько 500 залишилось. Водночас реальна кількість боєздатних ракет, за даними парламентського комітету Бундестагу з оборони станом на 2023 рік, була 150", - зазначив Катков.

Головний редактор Defense Express також нагадав про витік розмови очільника Повітряних сил Німеччини зі своїм підлеглим, який стався через незахищену Wi-Fi мережу під час відрядження до Сінгапуру.

"Цю розмову перехопили росіяни й виклали в мережу, де очільник Повітряних сил Німеччини прямо сказав, що в разі потреби можна оперативно передати приблизно 10, максимум 20 ракет. Якщо в довгостроковій перспективі - можливо, дві партії по 50. У Берліні визнали запис справжнім і оголосили перевірку", - додав Катков.

  • 10 липня німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив про готовність Берліна закупити у США додаткові системи ППО Patriot, аби передати їх Україні.
  • 14 липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не буде постачати Україні крилаті ракети великої дальності TAURUS.
Теги:
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зброя
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