У ДТП за участю автобуса та вантажівки на півдні Мексики загинула 41 людина
У неділю, 9 лютого, на півдні Мексики автобус зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок аварії загинула щонайменше 41 людина
Про це інформує Reuters, посилаючись на заяву уряду штату Табаско.
Автобус, який перевозив 48 пасажирів, зіткнувся з вантажівкою. На кадрах, поширених після ДТП, видно, що автобус повністю вигорів.
У результаті зіткнення загинули 38 пасажирів і троє водіїв.
За даними місцевої влади, пошукові роботи тривають, наразі ідентифікували 18 загиблих.
Автобусний оператор Tours Acosta висловив свої співчуття в соціальній мережі та заявив, що співпрацюватиме з владою у розслідуванні інциденту.
- 1 січня в американському Новому Орлеані авто в'їхало в натовп. Внаслідок цього щонайменше 15 людей загинули, ще понад 35 – отримали поранення. Водій також влаштував перестрілку з поліціянтами.
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