У ДТП за участю автобуса та вантажівки на півдні Мексики загинула 41 людина

Про це інформує Reuters, посилаючись на заяву уряду штату Табаско.

Автобус, який перевозив 48 пасажирів, зіткнувся з вантажівкою. На кадрах, поширених після ДТП, видно, що автобус повністю вигорів.

У результаті зіткнення загинули 38 пасажирів і троє водіїв.

За даними місцевої влади, пошукові роботи тривають, наразі ідентифікували 18 загиблих.



Автобусний оператор Tours Acosta висловив свої співчуття в соціальній мережі та заявив, що співпрацюватиме з владою у розслідуванні інциденту.