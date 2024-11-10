У Єгипті автобус з туристами потрапив у ДТП: серед постраждалих - українці

Про це інформує Cairo24.

За інформацією агентства, служби екстреної допомоги отримали повідомлення про аварію та негайно направили на місце події бригади швидкої допомоги.

За попередніми даними, серед постраждалих є громадяни України, Казахстану, Азербайджану та Єгипту. Постраждалих доставляють до лікарень для надання невідкладної медичної допомоги.

Точна кількість українців серед постраждалих поки що не уточнюється. Відомо, що серед поранених також троє громадян Казахстану, троє – Азербайджану та четверо – Єгипту.