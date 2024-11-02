У Німеччині через ДТП загинув 38-річний українець
Вранці суботи, 2 листопада, біля німецького міста Магдебург сталась смертельна аварія на автобані, внаслідок якої загинув 38-річний українець
Про це пише Bild.
У поліції зазначили, що українець працював в евакуаційній службі. Аварія сталась, коли чоловік завантажував автомобіль, що потрапив у ДТП, на евакуатор. В цей момент його збила інша автівка.
Лікарі швидкої допомоги констатували смерть українця. За словами правоохоронців, водій, який збив його, поїхав з місця аварії.
- У липні в Італії помер 47-річний українець інженер, якого атакував рій ос. Лікарі припускають, що чоловік помер від серцевого нападу.
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