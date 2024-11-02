У Німеччині через ДТП загинув 38-річний українець

Про це пише Bild.

У поліції зазначили, що українець працював в евакуаційній службі. Аварія сталась, коли чоловік завантажував автомобіль, що потрапив у ДТП, на евакуатор. В цей момент його збила інша автівка.

Лікарі швидкої допомоги констатували смерть українця. За словами правоохоронців, водій, який збив його, поїхав з місця аварії.