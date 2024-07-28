В Італії українця атакував рій ос: чоловік помер ймовірно від серцевого нападу

Про це пише Il Secolo XIX.

Зазначається, що у суботу, 27 липня, українця, який перебував на пляжі у місті Кротоне, атакував рій ос. Маючи алергію на укус комах, чоловік, намагаючись урятуватися, пірнув у море, проте невдовзі помер.

На тілі українського відпочивальника не виявили жодних слідів укусів, тому лікарі припускають, що в нього стався серцевий напад або зупинка серця, і він потонув.

Мер Кротоне Вінченцо Воче розпорядився заборонити відвідування ділянки пляжу, де загинув український інженер.

"Це сталося вперше, ми співчуваємо: померти в такий трагічний спосіб - це дуже сумно, вся громада шокована. Я видав розпорядження оточити територію, де вчора загинув український інженер, і перевірити, чи немає там осиних гнізд", - заявив мер.