В Італії українця атакував рій ос: чоловік помер ймовірно від серцевого нападу
В Італії помер 47-річний українець інженер, якого атакував рій ос. Лікарі припускають, що чоловік помер від серцевого нападу
Про це пише Il Secolo XIX.
Зазначається, що у суботу, 27 липня, українця, який перебував на пляжі у місті Кротоне, атакував рій ос. Маючи алергію на укус комах, чоловік, намагаючись урятуватися, пірнув у море, проте невдовзі помер.
На тілі українського відпочивальника не виявили жодних слідів укусів, тому лікарі припускають, що в нього стався серцевий напад або зупинка серця, і він потонув.
Мер Кротоне Вінченцо Воче розпорядився заборонити відвідування ділянки пляжу, де загинув український інженер.
"Це сталося вперше, ми співчуваємо: померти в такий трагічний спосіб - це дуже сумно, вся громада шокована. Я видав розпорядження оточити територію, де вчора загинув український інженер, і перевірити, чи немає там осиних гнізд", - заявив мер.
- У селі Річиця Ковельського району Волинської області від укусу оси помер чоловік. У нього була алергія.
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