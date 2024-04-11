У ЄС обговорюють окремий режим санкцій проти РФ, - DW
Європейський Союз готує новий окремий санкційний режим проти Росії, який має на меті закласти правовий фундамент для покарання осіб, які відповідальні за становище країни
Про це повідомляє DW.
Створення окремого санкційного режиму для Росії ініціювали країни Балтії, Польща, Чехія, Румунія, Фінляндія і Швеція, про що свідчить документ, який є у розпорядженні видання. Держави вважають, що є вагомі підстави для запровадження такого режиму за аналогією санкцій проти Білорусі, КНДР, Ірану й Венесуели.
Мета окремого санкційного режиму - закласти правовий фундамент, аби покарати відповідальних осіб за становище всередині країни.
"Критерії для занесення до списку мають охоплювати погіршення ситуації з правами людини, політизовану судову систему та репресії проти громадянського суспільства, включно з діями, якi підривають демократію і верховенство закону", - зазначено в документі.
У документі ЄС пропонує запровадити санкції проти представників "репресивного державного апарату Росії, включно з тими, хто причетний до політично вмотивованих судових рішень щодо представників громадянського суспільства і демократичної опозиції та їхнього подальшого затримання, наприклад, відповідальних осіб у судовій системі (прокурори, суди, пенітенціарні установи)".
DW також зазначає, що високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час виступу в Європейському парламенті 10 квітня заявив про своє сподівання, що окремий режим санкцій проти РФ буде швидко затверджений.
Очікується, що відповідне рішення ухвалять до виборів Європарламенту, які відбудуться 6-9 червня.
- 9 квітня стало відомо, що у Європейському Союзі розпочали підготовку нового, 14-го пакету санкцій проти Російської Федерації, який планують прийняти навесні.
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