У ЄС обговорюють окремий режим санкцій проти РФ, - DW

Про це повідомляє DW.

Створення окремого санкційного режиму для Росії ініціювали країни Балтії, Польща, Чехія, Румунія, Фінляндія і Швеція, про що свідчить документ, який є у розпорядженні видання. Держави вважають, що є вагомі підстави для запровадження такого режиму за аналогією санкцій проти Білорусі, КНДР, Ірану й Венесуели.

Мета окремого санкційного режиму - закласти правовий фундамент, аби покарати відповідальних осіб за становище всередині країни.

"Критерії для занесення до списку мають охоплювати погіршення ситуації з правами людини, політизовану судову систему та репресії проти громадянського суспільства, включно з діями, якi підривають демократію і верховенство закону", - зазначено в документі.

У документі ЄС пропонує запровадити санкції проти представників "репресивного державного апарату Росії, включно з тими, хто причетний до політично вмотивованих судових рішень щодо представників громадянського суспільства і демократичної опозиції та їхнього подальшого затримання, наприклад, відповідальних осіб у судовій системі (прокурори, суди, пенітенціарні установи)".

DW також зазначає, що високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час виступу в Європейському парламенті 10 квітня заявив про своє сподівання, що окремий режим санкцій проти РФ буде швидко затверджений.

Очікується, що відповідне рішення ухвалять до виборів Європарламенту, які відбудуться 6-9 червня.