У ЄС розпочали роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на конференції групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів (S&D) у Європейському парламенті, йдеться на сайті ЄК.

За його словами, новий санкційний пакет може містити обмежувальні заходи, наприклад, у морській галузі.

"Він, ймовірно, міститиме широкий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на боротьбу з ухилянням – наприклад у морській галузі, оскільки Росія продовжує намагатися порушувати стелю цін на експорт нафти", - розповів Домбровскіс.

Він зауважив, що 14-й пакет санкцій проти Росії мають прийняти навесні.

Віцепрезидент Європейської комісії також підкреслив, що у ЄС шукають можливості, як припинити обхід санкцій через дочірні компанії західних держав, які працюють за межами Європи.

"Ми продовжуватимемо тиснути на Росію і на тих, хто її підтримує на полі бою, де б вони не були. Ми будемо продовжувати переслідувати приближених Путіна. І ми продовжуватимемо переслідувати тих, хто допомагає Росії обійти санкції чи поповнити її військовий арсенал", - запевнив Домбровскіс.