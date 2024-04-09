У ЄС розпочали роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс
У Європейському Союзі розпочали підготовку нового, 14-го пакету санкцій проти Російської Федерації, який планують прийняти навесні
Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на конференції групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів (S&D) у Європейському парламенті, йдеться на сайті ЄК.
За його словами, новий санкційний пакет може містити обмежувальні заходи, наприклад, у морській галузі.
"Він, ймовірно, міститиме широкий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на боротьбу з ухилянням – наприклад у морській галузі, оскільки Росія продовжує намагатися порушувати стелю цін на експорт нафти", - розповів Домбровскіс.
Він зауважив, що 14-й пакет санкцій проти Росії мають прийняти навесні.
Віцепрезидент Європейської комісії також підкреслив, що у ЄС шукають можливості, як припинити обхід санкцій через дочірні компанії західних держав, які працюють за межами Європи.
"Ми продовжуватимемо тиснути на Росію і на тих, хто її підтримує на полі бою, де б вони не були. Ми будемо продовжувати переслідувати приближених Путіна. І ми продовжуватимемо переслідувати тих, хто допомагає Росії обійти санкції чи поповнити її військовий арсенал", - запевнив Домбровскіс.
- 23 лютого ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи запровадили щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, причетних до підриву суверенітету України.
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