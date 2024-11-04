У Фінляндії розпочалися найбільші в історії артилерійські навчання НАТО в Європі
У Фінляндії в понеділок, 4 листопада, стартували найбільші в історії військові артилерійські навчання Північноатлантичного альянсу Lightning Strike 2024 в Європі
Про це повідомляє Yle.
Відомо, що навчання триватимуть до 28 листопада в районах Роваярві та Рованіємі у фінській Лапландії. До Lightning Strike 2024 залучать близько 3,6 тис. військових, зокрема 1250 військовослужбовців міжнародних сил також братимуть участь у навчаннях.
Мета навчань - "показати оборонні можливості альянсу в регіоні Північної Європи, а також практикувати оперативне командування, контроль та співпрацю з корпусом швидкого реагування союзників".
Акцентується, що Lightning Strike 2024 є частиною серії навчань Dynamic Front 25 та відбуваються під керівництвом Сполучених Штатів Америки на території 5-ти країн ЄС: Фінляндії, Естонії, Німеччини, Румунії та Польщі.
"Масштаб навчань показує, що в разі необхідності ми можемо отримати підтримку від союзників дуже швидко, а також (від) командування союзними силами. Це хороший приклад того, що наша власна польова артилерія в поєднанні з можливостями союзників формує міцну оборону у північній частині Фінляндії та НАТО", - підкреслив керівник навчань полковник Янне Мякітало у заяві збройних сил Фінляндії.
- У серпні повідомлялось, що Фінляндія веде переговори з деякими країнами НАТО щодо розміщення на фінській території солдатів держав Північноатлантичного альянсу.
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