У Фінляндії розпочалися найбільші в історії артилерійські навчання НАТО в Європі

Про це повідомляє Yle.

Відомо, що навчання триватимуть до 28 листопада в районах Роваярві та Рованіємі у фінській Лапландії. До Lightning Strike 2024 залучать близько 3,6 тис. військових, зокрема 1250 військовослужбовців міжнародних сил також братимуть участь у навчаннях.

Мета навчань - "показати оборонні можливості альянсу в регіоні Північної Європи, а також практикувати оперативне командування, контроль та співпрацю з корпусом швидкого реагування союзників".

Акцентується, що Lightning Strike 2024 є частиною серії навчань Dynamic Front 25 та відбуваються під керівництвом Сполучених Штатів Америки на території 5-ти країн ЄС: Фінляндії, Естонії, Німеччини, Румунії та Польщі.

"Масштаб навчань показує, що в разі необхідності ми можемо отримати підтримку від союзників дуже швидко, а також (від) командування союзними силами. Це хороший приклад того, що наша власна польова артилерія в поєднанні з можливостями союзників формує міцну оборону у північній частині Фінляндії та НАТО", - підкреслив керівник навчань полковник Янне Мякітало у заяві збройних сил Фінляндії.