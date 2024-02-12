У Франції показово підірвали найвищу вежу вугільної електростанції у Сент-Авольді

Про це повідомляє Le Figaro.

Зазначається, що велику градирню однієї з двох французьких вугільних електростанцій заплановано дистанційно підірвали як символічний акт переходу на "зелений водень" замість викопного палива,

За лічені секунди градирня номер 5, висота якої становила близько 120 м, обвалилася на очах у сотень глядачів.

"Заради цього удару блискавки було мобілізовано близько 200 осіб, у тому числі піротехніків і співробітників поліції", - розповів Жан-Мішель Мазалер, голова компанії GazelEnergie, яка експлуатує станцію.

Електростанція Еміль Юше та її аналог Кордеме в Атлантичній Луарі - дві останні вугільні електростанції, які досі працювали у Франції.

Обидві мають перейти на виробництво екологічно чистої енергії. У новий проєкт Еміль Юше проінвестували 780 млн євро, станція планує досягти загальної потужності 400 МВт до 2030 року і виробляти 56 000 тонн водню на рік.