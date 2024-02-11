У Франції на АЕС сталася пожежа: зупинено два реактори

Про це повідомили у пресслужбі атомної електростанції.

Зазначається, що пожежа спалахнула о 02:40 за місцевим часом. Для гасіння на місце виїхала група реагування АЕС, а також пожежні служби. Постраждалих немає, небезпека для довкілля відсутня.

Через спалах спрацювала автоматична система безпеки, яка призупинила роботу третього енергоблока. Роботу четвертого енергоблока було призупинено як запобіжний засіб.

У заяві йдеться, що блоки будуть відключені до завершення розслідування та з'ясування причин вогняного інциденту.

В АЕС наголосили, що воду, використану для гасіння пожежі, було зібрано системою збору дощової води. Вона не потрапила до навколишнього середовища.

Фахівці провели діагностику роботи третього та четвертого енергоблоків, нині вони безпечно зупинені. Причину пожежі розслідують.

Довідково: Французька АЕС "Шинон" є однією з найстаріших атомних станцій країни. Вона розташована в регіоні Центр - Долина Луари. На станції було збудовано сім реакторів - з них 3 енергоблоки з газоохолоджувальними реакторами UNGG закриті (в 1-му енергоблоці зараз розташований музей атомної енергетики).