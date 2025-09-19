Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Франції попередили про посилення ворожої активності у космосі з боку Росії, - Reuters

У Франції попередили про посилення ворожої активності у космосі з боку Росії, - Reuters

Марія Науменко
19 вересня, 2025 п'ятниця
15:43
Світ прапор Росії

Французький генерал Венсан Шуссо попередив про значне посилення "ворожої або недружньої" активності в космосі, зокрема з боку Росії, яка активізувала диверсійні дії проти супутників

Зміст

Про це пише Reuters.

Генерал-майор Венсан Шуссо, керівник Французького космічного командування повідомив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році спостерігається значне зростання ворожих дій у космосі. 

За його словами, "супротивники, особливо Росія,  диверсифікували методи порушення роботи супутників, і такі дії, як глушіння, лазери та кібератаки, стали звичними".

На переконання генерал-майора, війна в Україні показала, що космос перетворився на повноцінний театр воєнних дій. 

Франція, яка є найбільшим у Європі інвестором у космічну сферу, ще у 2018 році звинувачувала Москву у спробі шпигунства за допомогою маневру космічного апарата поблизу франко-італійського військового супутника.

Кремль, зі свого боку, заявляє, що західні держави ведуть проти Росії масштабну гібридну війну, що включає пропаганду, кібератаки та розвідувальні операції. Москва також заперечує твердження США про розміщення на орбіті зброї, здатної фіксувати та атакувати інші супутники.

У виданні додали, що Сполучені Штати, Канада та Велика Британія приєдналися до Франції в публічних попередженнях про зростання загроз для супутників, які є критично важливими для функціонування армії та економіки, від банківської сфери до управління енергетикою.

  • У березні вісім європейських держав, включно з Україною, подали скаргу до ООН через неодноразове втручання Росії в роботу європейського супутникового зв'язку і закликали припинити ці дії.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
космос
Франція
Технології
Канада
Війна з Росією
США
Велика Британiя
Читайте також:
Динамо, УПЛ
Автор Дмитро Марценишин
18 вересня, 2025 четвер
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
погода, опади, дощь
Автор Дар'я Тарасова
18 вересня, 2025 четвер
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли очікувати похолодання
Автор Микола Княжицький
18 вересня, 2025 четвер
Будь-яку угоду щодо України Путін підпише лише після перемоги Росії
Київ
+19.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41
    Купівля 41
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 48.25
    Продаж 48.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
19 вересня
16:36
Оновлено
Кястутіс Будріс
Литва виділяє на допомогу Україні 2% ВВП: очільник литовського МЗС Будріс приїхав до Києва й зустрівся з Сибігою
16:28
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 63 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
16:20
Куп'янськ
В ОК "Північ" підтвердили, що Сили оборони затопили газову трубу, через яку окупанти намагались проникнути в Куп'янськ
16:09
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:06
Оновлено
санкції проти Росії
Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії, фон дер Ляєн розкрила деталі
15:47
бюджет
Уряд планує виділити 150 млн грн з держбюджету-2026 на повернення українців з-за кордону, – BBC
15:33
OPINION
Дерусифікація чи вестернізація? Куди має рухатися українська гуманітарна політика
15:15
Естонія
Естонія вручила ноту протесту посольству РФ через заклики до її громадян навчатися в Росії та на ТОТ
15:02
Глава MI6 Річард Мур
Голова британської розвідки каже, що "немає жодних доказів", що Путін хоче мирних переговорів з Україною
14:39
Рустем Умєров
Україна й РФ продовжують лише гуманітарну частину перемовин, – Умєров
14:20
ЄС розглядає можливість відмови від російського зрідженого природного газу на рік раніше запланованого терміну, - Bloomberg
14:06
Марʼяна Безугла
Нардепи готують звернення до ДБР через те, що Безугла зірвала закрите засідання комітету з питань нацбезпеки, - Фріз
13:26
Папа Римський Роберт Превост, Лев XIV
Папі Римському пропонували створити його ШІ-версію, він відмовився
13:22
World of Disney у Disney Springs у Walt Disney World в Орландо
У Disney зростає невдоволення через відсторонення Джиммі Кіммела від шоу, голлівудські зірки закликають бойкотувати студію
13:04
Купʼянськ
Штурмом Купʼянська командує колишній український офіцер, який перейшов на бік РФ, - BBC
12:18
осінь
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цими вихідними
12:09
на фото Верховна Рада України
Український контент має протистояти та заміщувати російський, - т.в.о. міністра культури Бережна
11:59
На фото: Мартін Скорсезе
Мартін Скорсезе зніме новий фільм з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс
11:39
Володимир Зеленський
Зеленському довіряють 59% українців, – опитування КМІС
11:33
Іспанія
Іспанія підтримує монетизацію заморожених активів РФ для допомоги Україні й скорочує імпорт газу з Росії
11:08
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилась через зменшення хмарності у регіонах: ситуація в енергосистемі 19 вересня
10:49
OPINION
ЄС планує побудувати свою "стіну дронів" на східних кордонах. Але є великі сумніви, що це допоможе
10:46
СБУ викрила чотирьох агентів ФСБ, які зливали росіянам локації Сил оборони на Донеччині та Дніпровщині
10:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росіяни використовують в Україні зброю нацистів і готують новий наступ, а Трамп каже, що Путін його підвів. Акценти світових ЗМІ 19 вересня
10:35
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 19 вересня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:24
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"Окупанти пруть і пруть": у 125-й ОВМБр прокоментували ситуацію на Запорізькому напрямку
10:12
на фото Денис Шмигаль
Наразі 25 іноземних оборонних компаній локалізують виробництва своєї продукції в Україні, - Шмигаль
10:01
Ексклюзив
Без України європейські члени НАТО не зможуть ефективно забезпечити стримування Росії, - експерт Самусь
09:39
У Дніпрі затримали колишнього командира військової частини, який організував схему дезертирства за $5–7 тис.
09:29
Ексклюзив
"Чому б і ні?": головний сержант батальйону 35-ї ОМБр про залучення військових 60+
09:28
ППО, обстріл, ЗСУ
Сили оборони знешкодили за ніч 71 з 86 ворожих безпілотників
09:00
PR
Картки Visa від ПриватБанку
Картки Visa від ПриватБанку — швидко, зручно та з безоплатною доставкою Україною та ще у понад 60 країн
08:39
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ атакувала Україну дронами: на Київщині поранено чоловіка, у Києві зафіксували падіння уламків БПЛА
08:16
Ексклюзив
немовлята
"Це нам підсовує п'ята колона": професор Хміль про законопроєкт №13683 щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій
08:11
Оновлено
війна з Росією
Минулої доби на фронті зафіксували 223 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 87 штурмів
08:10
Агент "Атеш" у лавах армії РФ передав координати ворожої системи БУК: ЗСУ завдали удару
07:51
Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою деокупації Запорізької АЕС
07:34
OPINION
Відставка Дмитра Козака як інформаційний трюк Кремля
07:20
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1150 військових, 17 артсистем і 1 бронемашину
07:01
OPINION
Щодо цін та ресурсів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV