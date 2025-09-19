У Франції попередили про посилення ворожої активності у космосі з боку Росії, - Reuters

Про це пише Reuters.

Генерал-майор Венсан Шуссо, керівник Французького космічного командування повідомив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році спостерігається значне зростання ворожих дій у космосі.

За його словами, "супротивники, особливо Росія, диверсифікували методи порушення роботи супутників, і такі дії, як глушіння, лазери та кібератаки, стали звичними".

На переконання генерал-майора, війна в Україні показала, що космос перетворився на повноцінний театр воєнних дій.

Франція, яка є найбільшим у Європі інвестором у космічну сферу, ще у 2018 році звинувачувала Москву у спробі шпигунства за допомогою маневру космічного апарата поблизу франко-італійського військового супутника.

Кремль, зі свого боку, заявляє, що західні держави ведуть проти Росії масштабну гібридну війну, що включає пропаганду, кібератаки та розвідувальні операції. Москва також заперечує твердження США про розміщення на орбіті зброї, здатної фіксувати та атакувати інші супутники.

У виданні додали, що Сполучені Штати, Канада та Велика Британія приєдналися до Франції в публічних попередженнях про зростання загроз для супутників, які є критично важливими для функціонування армії та економіки, від банківської сфери до управління енергетикою.