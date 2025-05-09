У Франції школярі зможуть вивчати українську мову як другу іноземну

Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко, передає Укрінформ.

"Упродовж останніх років посольство працювало над можливістю введення української мови як другої іноземної. Дипломати були на постійному контакті з міністерством національної освіти, була напрацьована аргументація на користь цього рішення. І от ми отримали результат", - поділився він.

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За словами Омельченка, пілотний проєкт з вивчення української як другої іноземної мови на першому етапі, починаючи з 2025, буде реалізований у чотирьох академічних французьких округах: в Паризькому регіоні, Приморських Альпах, Версалі та Кретеї. Посол підкреслив, що саме там нині навчається найбільше українських дітей, які перебувають під тимчасовим захистом Франції.

Зазначено, що міністерка національної, вищої освіти та досліджень Франції Елізабет Борн вже передала відповідного листа очільнику МОН України Оксену Лісовому.