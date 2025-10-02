У Франції судитимуть капітана танкера тіньового флоту РФ

Про це повідомляє Le Monde.

Капітана російського танкера-привида Boracay, захопленого французькою владою біля узбережжя Сен-Назера, судитимуть за "відмову виконувати розпорядження".

Йому вручили повістку про явку до Брестського кримінального суду на 23 лютого 2026 року через відмову виконати розпорядження зупинитись. Заступника капітана відпустили, йому буде "дозволено взяти участь у розслідуванні".

Водночас прокурор Бреста Стефан Келленбергер не уточнив, чи може той вільно пересуватися, а також чи зможе російське судно відновити рух.

Суд розпочав розслідування через "ненадання доказів національності/прапора судна" та "відмову виконувати розпорядження", а потім взяв під варту "капітана та його першого помічника капітана". Обидва є громадянами Китаю.

Зрештою, прокуратура вирішила притягнути до відповідальності лише капітана, якому було вручено повістку про явку до Брестського кримінального суду.

