У Франції заявили, що РФ намагається поширювати пропаганду через інфлюенсерів
Очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро стверджує, що Росія намагається через людей, які створюють онлайн-контент, поширювати свою пропаганду у французьких соцмережах
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на AFP.
Барро заявив, що РФ намагається маніпулювати інфлюенсерами в країнах ЄС, а методи Москви щодо цього "різноманітні й часто змінюються".
"Нещодавні вибори в Молдові, Румунії, наприклад, проілюстрували масове використання впливових осіб у соціальних мережах, зокрема, у Twitter (Х, - ред.), щоб зірвати голосування", - наголосив міністр.
За його словами, Париж має інформацію про намагання РФ маніпулювати інфлюенсерами в різних європейських державах.
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"Близько двадцяти з них, зокрема дев'ять французьких, як стверджується, прийняли пропозицію. Розслідування триває, і ми закликаємо творців контенту та їхніх підписників бути надзвичайно пильними щодо цих загроз нашим публічним дебатам", – стверджує Барро.
Раніше Le Monde інформувало, що близькі до Кремля люди зверталися до понад 2 тис. інфлюенсерів із пропозицією, аби ті поширювали пропаганду Москви. За словами джерела видання у спецслужбах, близько 20 контент-мейкерів у Франції, Іспанії, Німеччині, Італії та Великій Британії погодилися на це й поширювали відповідні відео.
Депутатка Європарламенту від Естонії, ексміністерка зовнішніх справ (2015-2016) Марина Кальюранд заявила, що для протидії російській пропаганді та її наслідкам потрібно навчати молодь працювати з інформацією.
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