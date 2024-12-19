У Франції заявили, що РФ намагається поширювати пропаганду через інфлюенсерів

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на AFP.

Барро заявив, що РФ намагається маніпулювати інфлюенсерами в країнах ЄС, а методи Москви щодо цього "різноманітні й часто змінюються".

"Нещодавні вибори в Молдові, Румунії, наприклад, проілюстрували масове використання впливових осіб у соціальних мережах, зокрема, у Twitter (Х, - ред.), щоб зірвати голосування", - наголосив міністр.

За його словами, Париж має інформацію про намагання РФ маніпулювати інфлюенсерами в різних європейських державах. Читайте також: Як російська пропаганда розпалює в ЄС внутрішні конфлікти: ключові наративи за місяць

"Близько двадцяти з них, зокрема дев'ять французьких, як стверджується, прийняли пропозицію. Розслідування триває, і ми закликаємо творців контенту та їхніх підписників бути надзвичайно пильними щодо цих загроз нашим публічним дебатам", – стверджує Барро.