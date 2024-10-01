У Греції потонули дві українські туристки
Під час відпочинку в районі острова Корфу у Греції потонули дві туристки з України: трагедія сталася 30 вересня
Це підтвердило МЗС України в коментарі Укрінформу.
У МЗС розповіли, що посольство України в Греції отримало повідомлення про смерть двох українок від берегової охорони острова Корфу. Трагедія сталася на морі.
Наразі вдалося встановити особи померлих: ними виявилися мати та донька 1972 та 1992 років народження.
"Співробітники посольства встановили контакт з родичем померлих в Україні та поінформували про трагедію. Ситуація перебуває на контролі дипустанови", - йдеться у повідомленні.
Крім того, українське посольство підтримує контакт з місцевими компетентними органами, медзакладом, до якого було доставлено тіла померлих, а також страховою компанією.
- Раніше у німецькому місті Франкфурт невідомий здійснив напад на біженку з України, унаслідок чого жінка отримала ножові поранення. Поліція затримала 19-річного афганця.
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