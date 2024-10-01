У Греції потонули дві українські туристки

Це підтвердило МЗС України в коментарі Укрінформу.

У МЗС розповіли, що посольство України в Греції отримало повідомлення про смерть двох українок від берегової охорони острова Корфу. Трагедія сталася на морі.

Наразі вдалося встановити особи померлих: ними виявилися мати та донька 1972 та 1992 років народження.

"Співробітники посольства встановили контакт з родичем померлих в Україні та поінформували про трагедію. Ситуація перебуває на контролі дипустанови", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українське посольство підтримує контакт з місцевими компетентними органами, медзакладом, до якого було доставлено тіла померлих, а також страховою компанією.