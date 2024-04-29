У Греції сталася стрілянина біля нічного клубу: є загиблий і поранений
Уранці неділі, 28 квітня, біля нічного клубу у передмісті грецьких Афін Марусі сталася стрілянина, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала тяжкі поранення
Про це повідомляє Ekathimerini.
Зазначається, що близько 03:40 за місцевим часом біля відомого нічного клубу пролунали постріли. У результаті двоє чоловіків дістали важких поранень.
Під час транспортування до лікарні один із постраждалих із пораненням у шию помер. Особа загиблого не розголошується.
Іншого чоловіка віком 23 років госпіталізували у стабільному стані із вогнепальними пораненнями черевної порожнини.
Крім того, на місці інциденту правоохоронці виявили 9-мм гільзу, а також вогнепальну зброю.
Поліція розпочала розслідування обставин стрілянини.
- У лютому у грецькій судноплавній компанії в передмісті Афін також сталася стрілянина: колишній працівник увірвався до будівлі, вбив трьох співробітників і застрелився сам.
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