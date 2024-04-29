У Греції сталася стрілянина біля нічного клубу: є загиблий і поранений

Про це повідомляє Ekathimerini.

Зазначається, що близько 03:40 за місцевим часом біля відомого нічного клубу пролунали постріли. У результаті двоє чоловіків дістали важких поранень.

Під час транспортування до лікарні один із постраждалих із пораненням у шию помер. Особа загиблого не розголошується.

Іншого чоловіка віком 23 років госпіталізували у стабільному стані із вогнепальними пораненнями черевної порожнини.

Крім того, на місці інциденту правоохоронці виявили 9-мм гільзу, а також вогнепальну зброю.



Поліція розпочала розслідування обставин стрілянини.