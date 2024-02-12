У Греції колишній працівник увірвався до офісу судноплавної компанії та застрелив трьох людей

Про це пише Ekathimerini.

Зазначається, що озброєний чоловік, імовірно колишній співробітник компанії, увійшов у будівлю і відкрив вогонь по співробітниках, в результаті чого загинули троє людей - двоє чоловіків і жінка. Після цього він вистрелив у себе.

Зловмисником виявився 75-річний громадянин Єгипту. Деякі дані свідчать про те, що його напередодні було звільнено з посади у фірмі.

Хоча поліція офіційно не оприлюднила назву компанії, про яку йдеться, за повідомленнями, це компанія European Navigation.

Після стрліянини правоохоронці оточили більшу частину території навколо будівлі, на місце також приїхали пожежні машини та карети швидкої допомоги.