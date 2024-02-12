У Греції колишній працівник увірвався до офісу судноплавної компанії та застрелив трьох людей
У понеділок, 12 лютого, у грецькій судноплавній компанії в передмісті Афін сталася стрілянина: колишній працівник увірвався до будівлі, вбив трьох співробітників і застрелився сам
Про це пише Ekathimerini.
Зазначається, що озброєний чоловік, імовірно колишній співробітник компанії, увійшов у будівлю і відкрив вогонь по співробітниках, в результаті чого загинули троє людей - двоє чоловіків і жінка. Після цього він вистрелив у себе.
Зловмисником виявився 75-річний громадянин Єгипту. Деякі дані свідчать про те, що його напередодні було звільнено з посади у фірмі.
Хоча поліція офіційно не оприлюднила назву компанії, про яку йдеться, за повідомленнями, це компанія European Navigation.
Після стрліянини правоохоронці оточили більшу частину території навколо будівлі, на місце також приїхали пожежні машини та карети швидкої допомоги.
- Увечері суботи, 10 лютого, у Німеччині невідомий напав з ножем на двох українців. 17-річний баскетболіст Володимир Єрмаков від отриманих травм помер у лікарні. Поліція вже затримала нападника, зараз тривають слідчі дії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.64 Купівля 37.64Продаж 38.2
- EUR Купівля 40.66Продаж 41.49
- Актуальне
- Важливе