В Ізраїлі оголосили загальнонаціональний страйк 2 вересня через затягування урядом звільнення заручників у Газі

Про це повідомляє The Times of Israel.

Страйк, як планується, триватиме один день. Бар-Давид заявив, що рішення про подальші дії після понеділка будуть прийняті пізніше.

"У тунелях Гази вбивають євреїв. Це неможливо зрозуміти і необхідно зупинити", - заявив він на пресконференції після зустрічі з Форумом сімей заручників і зниклих безвісти в Тель-Авіві.

Бар-Давид вважає, що переговори застрягли через "політичні міркування".

"Ми отримуємо мішки для трупів замість угоди. Я дійшов висновку, що тільки наше втручання може зрушити з місця тих, кого потрібно зрушити з місця", - заявив він.

Бар-Давид закликає громадян Ізраїлю вийти на вулиці сьогодні і завтра, аби долучитись до загальнонаціонального страйку.

Раніше Форум сімей заручників і зниклих безвісти закликав громадськість "приєднатися до масової демонстрації, вимагаючи повного закриття країни", і звернувся до впливового "Гістадрута" з закликом організувати масовий страйк у понеділок. Його заклик підтримав Ізраїльський бізнес-форум, який представляє більшість працівників приватного сектору з 200 найбільших компаній країни, а також лідер опозиції Яїр Лапід.

Муніципалітети Тель-Авіва, Кфар-Саби і Гіватаїма оголосили, що завтра приєднаються до загальнонаціонального страйку на підтримку сімей заручників.