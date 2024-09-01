В Ізраїлі оголосили загальнонаціональний страйк 2 вересня через затягування урядом звільнення заручників у Газі
Голова профспілки "Гістадрут" Арнон Бар-Давид оголосив про загальнонаціональний страйк, який розпочнеться 2 вересня о 06:00, на знак протесту проти нездатності уряду звільнити заручників, що утримуються в Газі
Про це повідомляє The Times of Israel.
Страйк, як планується, триватиме один день. Бар-Давид заявив, що рішення про подальші дії після понеділка будуть прийняті пізніше.
"У тунелях Гази вбивають євреїв. Це неможливо зрозуміти і необхідно зупинити", - заявив він на пресконференції після зустрічі з Форумом сімей заручників і зниклих безвісти в Тель-Авіві.
Бар-Давид вважає, що переговори застрягли через "політичні міркування".
"Ми отримуємо мішки для трупів замість угоди. Я дійшов висновку, що тільки наше втручання може зрушити з місця тих, кого потрібно зрушити з місця", - заявив він.
Бар-Давид закликає громадян Ізраїлю вийти на вулиці сьогодні і завтра, аби долучитись до загальнонаціонального страйку.
Раніше Форум сімей заручників і зниклих безвісти закликав громадськість "приєднатися до масової демонстрації, вимагаючи повного закриття країни", і звернувся до впливового "Гістадрута" з закликом організувати масовий страйк у понеділок. Його заклик підтримав Ізраїльський бізнес-форум, який представляє більшість працівників приватного сектору з 200 найбільших компаній країни, а також лідер опозиції Яїр Лапід.
Муніципалітети Тель-Авіва, Кфар-Саби і Гіватаїма оголосили, що завтра приєднаються до загальнонаціонального страйку на підтримку сімей заручників.
- 30 серпня Армія оборони Ізраїлю заявила про завершення 3-тижневої операції на півдні Гази, в ході якої було зруйновано 6 км тунелів ХАМАС, вбито понад 250 бойовиків і знайдено тіла шістьох заручників.
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Збройні сили Ізраїлю заявили, що знайшли тіла шістьох заручників, убитих бойовиками ХАМАС у Газі, включно з полоненим американцем ізраїльського походження.
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