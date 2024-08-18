У Карибському морі біля Венесуели стався розлив нафти, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що ймовірним джерелом забруднення став нафтопереробний завод El Palito в Пуерто-Кабельо.

"Розлив стався з Ель-Паліто. Сьогодні вранці деякі пляжі в Бока-де-Ароа прокинулися з великою кількістю вуглеводнів на березі, і це вплинуло на роботу деяких човнів", - повідомило Reuters одне з джерел.

Біолог Едуардо Кляйн опублікував супутникові зображення на X, на яких, за його словами, видно нафтову пляму площею близько 225 квадратних кілометрів. Інше джерело каже, що біля берегів було зафіксовано три великі нафтові плями.