Ціни на нафту зросли через можливість удару Ірану по Ізраїлю, - економіст Matador Economics Снайдер

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що фʼючерси на нафту Brent подорожчали на 57 центів (0,73%) - до $78,90 за барель. Водночас вартість марки США West Texas Intermediate зросла на 87 центів, або на 1,16%, і тепер становить $76,10.

За словами головного економіста компанії Matador Economics Тіма Снайдера, вбивства високопоставлених членів "Хезболли" і ХАМАС збільшили ймовірність іранського удару у відповідь по Ізраїлю, що також викликало занепокоєння стосовно доставок нафти.

"Це призведе до стрибка цін на сиру нафту, якщо відбудеться широкомасштабний удар у відповідь з боку Ірану, і я думаю, що це те, про що всі найбільше турбуються", - зазначив економіст.

Водночас інформаційне агентство зауважує, ціни на сировину також зросли після даних, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, впала більше, ніж очікувалося минулого тижня. У матеріалі пояснюють: це свідчить, що побоювання стосовно погіршення ситуації на ринку праці, виявилися перебільшеними.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів "Хезболли" та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, покинути країну "якомога швидше через підвищений ризик воєнної ескалації".

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації Міністерство закордонних справ України оновило рекомендації щодо перебування українців на території Ізраїлю та Лівану.

США вирішили посилити військову присутність на Близькому Сході, аби захистити свої війська й допомогти в обороні Ізраїлю через ескалацію та погрози Ірану та його союзників.

5 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністрами закордонних справ держав G7 заявив, що Іран та "Хезболла" можуть завдати удару по Ізраїлю протягом наступних 24 годин.

Пізніше Байден скликав засідання з нацбезпеки через імовірну атаку Ірану на Ізраїль.

8 серпня повідомлялось, що угруповання "Хезболла" незалежно від намірів Ірану може завдати удару по Ізраїлю: атака можлива найближчими днями.