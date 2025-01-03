У Казахстані сталась масова ДТП за участі майже 100 автівок
У пʼятницю, 3 січня 2025 року, у Казахстані в районі села Жанаталап сталась масова ДТП
Про це повідомляє Казінформ.
Масове зіткнення сталося через порушення швидкісного режиму та правил безпечної дистанції. За попередніми даними, мова йшла про 40 авто, але ближче до вечора стало відомо, що у ДТП потрапило 95 автівок.
Інцидент стався о 13:28 в районі села Жанаталап. На місці ДТП працюють 22 комбіновані дорожні машини та 2 трактори. Одну смугу очистили, автомобілі, які перебувають у робочому стані, розпочали рух під супроводом поліції та спеціальної техніки КазАвтоЖол.
Водночас рух на ділянці досі обмежений через авто, які постраждали більше.
- Уранці 25 грудня в розташованому на східному узбережжі Каспійського моря казахстанському Актау розбився пасажирський літак, який спершу прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Чечні (РФ), тобто рухався на захід від Каспію. В авіакатастрофі загинули 38 людей.
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