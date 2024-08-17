У Хорватії 2025 року відновлять призов до армії

Про це інформує Danas.hr.

За словами міністра оборони Хорватії Івана Анушича призов до армії повернуть з 1 січня 2025 року. Обов'язкова служба триватиме два місяці. Він також розповів, що у планах також проведення модернізації хорватських збройних сил.

"Ми оснащуємо і модернізуємо збройні сили, ми їх організовуємо так, як від нас очікують і як ми домовилися з союзниками по НАТО і верхівкою НАТО. Я думаю, що ми матимемо набагато кращий і сильніший імідж збройних сил, ніж раніше", - сказав він.

Міністр додав, що обставини, у яких опинилась Європа, не дозволяють Хорватії економити на армії.

Довідково. У 2008 році Хорватія скасувала обов’язкову військову службу. Відтоді вона була добровільною.