Міноборони Хорватії пропонує уряду повернути призов до армії та військову підготовку школярів

Навчання триватиме місяць, коли воно запрацює на практиці, поки невідомо, повідомив у неділю, 21 січня 2024 року, хорватський суспільний мовник HRT.

При цьому генерал Марінко Крешич, голова військової асоціації "Хорватський генеральський корпус", сказав у етері телебачення Хорватії, що очолювана ним організація обговорювала це питання ще рік тому.

За його словами, служба за призовом може тривати "не менше трьох-чотирьох місяців, тому що що одного місяця для навчання недостатньо".

Також, як наголосив Крешич, добровільна служба в армії Хорватії має бути збережена, як зараз, "але її потрібно краще стимулювати та популяризувати".

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Що ж стосується уроків допризовної підготовки у школах, то вона, на думку Марінко Крешича, має йти "окремим предметом", на завершення вивчення якого для учнів має проводитися "місяць табору".

Окрім безпекових загроз, перед якими стоїть Європа, пояснив генерал, необхідність відновлення обов'язкового призову до армії пов'язана зі спадом народжуваності у Хорватії.

Присутній у студії HRT викладач Університету Нової Гориці Марінко Огорець нагадав про те, що частина країн НАТО, як, наприклад, Фінляндія та Туреччина, ніколи не скасовувала призову. Також його повертають в інших європейських державах.