У Хорватії оголосили дату дострокових парламентських виборів

Про це повідомляє Politico.

Напередодні, у четвер, парламент країни був розпущений, що створило передумови для проведення дострокових виборів. За це рішення проголосували всі 143 депутати.

Протягом останніх місяців уряд прем'єр-міністра Андрея Пленковича зіткнувся з демонстраціями під керівництвом лівої опозиції, яка вимагала дострокових виборів. Очільника хорватського уряду та його правоцентристську партію "Хорватський демократичний союз" (ХДС) опозиція, включно з самим президентом, звинуватила в корупції.

"Андрій Пленкович є головним захисником злочинності та корупції", - заявив Міланович.

Парламентські вибори у квітні дадуть старт тому, що в Хорватії називають "роком супервиборів". Після європейських виборів у червні хорвати також проголосують на президентських виборах, які відбудуться пізніше цього року.