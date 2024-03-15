У Хорватії оголосили дату дострокових парламентських виборів
У п'ятницю, 15 березня, президент Хорватії Зоран Міланович оголосив про проведення дострокових парламентських виборів 17 квітня
Про це повідомляє Politico.
Напередодні, у четвер, парламент країни був розпущений, що створило передумови для проведення дострокових виборів. За це рішення проголосували всі 143 депутати.
Протягом останніх місяців уряд прем'єр-міністра Андрея Пленковича зіткнувся з демонстраціями під керівництвом лівої опозиції, яка вимагала дострокових виборів. Очільника хорватського уряду та його правоцентристську партію "Хорватський демократичний союз" (ХДС) опозиція, включно з самим президентом, звинуватила в корупції.
"Андрій Пленкович є головним захисником злочинності та корупції", - заявив Міланович.
Парламентські вибори у квітні дадуть старт тому, що в Хорватії називають "роком супервиборів". Після європейських виборів у червні хорвати також проголосують на президентських виборах, які відбудуться пізніше цього року.
- 14 березня повідомлялось, що за фінансової підтримки Хорватії на наявність мін та інших вибухонебезпечних предметів обстежили 17 км² деокупованої Харківщини.
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