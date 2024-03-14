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Хорватія допомогла розмінувати частину деокупованої Харківщини. Там шукатимуть нові газові родовища

14 березня, 2024 четвер
16:52
Економіка

За фінансової підтримки Хорватії на наявність мін та інших вибухонебезпечних предметів обстежили 17 км² деокупованої Харківщини

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Розмінування проводили для того, аби безпечно виконувати 3D-сейсморозвідувальні роботи для геологічних відкриттів та нарощування видобутку газу. Державне Укргазвидобування видобуває близько 40% газу саме на Харківщині, зазначає Міненерго. У 2022 році значна частина регіону перебувала під окупацією та ворожими обстрілами. Після звільнення територій пошук нових родовищ газу ускладнювався щільним мінуванням. Хорватія вирішила допомогти Україні очистити ці території.

Посол Хорватії в Україні Аніца Джамич заявила, що її країна повністю підтримує прагнення України до енергетичної незалежності через ліквідацію мінної небезпеки.

"Ми можемо допомогти Україні розвивати свої багаті ресурси, коли позбавимо її від всеосяжної загрози мін. Наша підтримка свідчить про готовність забезпечити стабільність і процвітання України на довгі роки", - підкреслила дипломатка.

"Ми завершуємо опалювальний сезон, покриваючи потреби споживання газом українського видобутку. Це важливо для подальшої реалізації нашої енергетичної незалежності. Маємо і надалі нарощувати обсяги видобутку. Дякуємо партнерам за підтримку програм, які дозволяють нашим газовикам безпечно досліджувати та вести подальші видобувні роботи на перспективних ділянках", - зазначив своєю чергою міністр енергетики України Герман Галущенко.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

6 листопада Україна отримала від Канади 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть рятувальникам дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси.

Швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) до середини 2024 року планує доставити в Україну 60 машин для розмінування на дистанційному керуванні.

За січень сапери обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 21 тис. га земель сільгосппризначення, найбільше – на Херсонщині.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

На початку березня стало відомо, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.

Теги:
Україна
Хорватія
Війна з Росією
Харківщина
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