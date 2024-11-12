У Китаї автівка в'їхала у натовп: загинули 35 людей, 43 постраждалих

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що подія сталася біля спортивного центру в місті Чжухай на півдні Китаю.

Унаслідок цього загинули 35 людей, ще 43 отримали поранення.

Смертельна ДТП сталася напередодні цивільного та військового авіашоу Китаю, яке відбуватиметься з 12 до 17 листопада в Чжухаї.