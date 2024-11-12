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Головна Світ У Китаї автівка в'їхала у натовп: загинули 35 людей, 43 постраждалих

У Китаї автівка в'їхала у натовп: загинули 35 людей, 43 постраждалих

Катерина Єсікова
12 листопада, 2024 вiвторок
13:58
Світ Китай, інцидент

35 людей загинули й ще 43 отримали поранення після того, як у понеділок увечері автомобіль в'їхав у натовп біля спортивного центру в місті Чжухай на півдні Китаю

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що подія сталася біля спортивного центру в місті Чжухай на півдні Китаю.

Унаслідок цього загинули 35 людей, ще 43 отримали поранення. 

Смертельна ДТП сталася напередодні цивільного та військового авіашоу Китаю, яке відбуватиметься з 12 до 17 листопада в Чжухаї.

  • Щонайменше 24 людини загинули та понад 40 отримали поранення в результаті вибуху бомби на залізничному вокзалі у місті Кветта, що на південному заході Пакистану.
Теги:
Новини
Китай
Новини ДТП
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