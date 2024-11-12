У Китаї автівка в'їхала у натовп: загинули 35 людей, 43 постраждалих
35 людей загинули й ще 43 отримали поранення після того, як у понеділок увечері автомобіль в'їхав у натовп біля спортивного центру в місті Чжухай на півдні Китаю
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що подія сталася біля спортивного центру в місті Чжухай на півдні Китаю.
Унаслідок цього загинули 35 людей, ще 43 отримали поранення.
Смертельна ДТП сталася напередодні цивільного та військового авіашоу Китаю, яке відбуватиметься з 12 до 17 листопада в Чжухаї.
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