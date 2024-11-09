Щонайменше 24 людини загинули внаслідок вибуху бомби на залізничному вокзалі у Пакистані

Про це повідомляє Reuters.

"Мішенню були військовослужбовці піхотного училища", - зазначив генеральний інспектор поліції Белуджистану Муззам Джах Ансарі.

Він також розповів, що багато поранених перебувають у критичному стані.

До цивільної лікарні доставили 44 людини, повідомив речник медзакладу.

Старший суперінтендант поліцейських операцій Мухаммад Балох заявив, що вибух, імовірно, був здійснений терористом-смертником. Наразі триває розслідування для отримання додаткової інформації.

У Reuters зазначають, що відповідальність за інцидент взяла на себе "Армія визволення Белуджистану".