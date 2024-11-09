Щонайменше 24 людини загинули внаслідок вибуху бомби на залізничному вокзалі у Пакистані
Щонайменше 24 людини загинули та понад 40 отримали поранення в результаті вибуху бомби на залізничному вокзалі у місті Кветта, що на південному заході Пакистану
Про це повідомляє Reuters.
"Мішенню були військовослужбовці піхотного училища", - зазначив генеральний інспектор поліції Белуджистану Муззам Джах Ансарі.
Він також розповів, що багато поранених перебувають у критичному стані.
До цивільної лікарні доставили 44 людини, повідомив речник медзакладу.
Старший суперінтендант поліцейських операцій Мухаммад Балох заявив, що вибух, імовірно, був здійснений терористом-смертником. Наразі триває розслідування для отримання додаткової інформації.
У Reuters зазначають, що відповідальність за інцидент взяла на себе "Армія визволення Белуджистану".
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