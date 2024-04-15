У Китаї під час екскурсії перекинувся саморобний човен: загинули 12 людей

Про це повідомляє Xinhua.

Зазначається, що аварія сталася в місті Ціньхуандао в провінції Хебей. Під час екскурсії однією з місцевих річок човен із 31 людиною на борту перекинувся. У результаті всі пасажири опинилися у воді, 12 з них загинули.

Після трагедії повідомлялося про шістьох зниклих безвісти, але в неділю місцева влада підтвердила, що всі шестеро знайшлись, вони живі та неушкоджені.



Попереднє слідство встановило, що човен, який використовувався для екскурсій, був зроблений власноруч місцевими селянами й не був обладнаний ані рятувальними кругами, ані жилетами.

Власника човна та тих, хто використовував його для екскурсій, затримала поліція.