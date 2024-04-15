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У Китаї під час екскурсії перекинувся саморобний човен: загинули 12 людей

15 квітня, 2024 понедiлок
07:39
Світ Китай

У суботу, 13 квітня, на півночі Китаю перекинувся саморобний екскурсійний човен, унаслідок чого загинули дванадцятеро людей

Про це повідомляє Xinhua.

Зазначається, що аварія сталася в місті Ціньхуандао в провінції Хебей. Під час екскурсії однією з місцевих річок човен із 31 людиною на борту перекинувся. У результаті всі пасажири опинилися у воді, 12 з них загинули.

Після трагедії повідомлялося про шістьох зниклих безвісти, але в неділю місцева влада підтвердила, що всі шестеро знайшлись, вони живі та неушкоджені.

Попереднє слідство встановило, що човен, який використовувався для екскурсій, був зроблений власноруч місцевими селянами й не був обладнаний ані рятувальними кругами, ані жилетами.

Власника човна та тих, хто використовував його для екскурсій, затримала поліція.

  • У серпні 2023 року в Уганді на озері Вікторія перекинувся човен із пасажирами. На борту було 34 людини, з них 20 загинули внаслідок аварії.
Теги:
Китай
аварії
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