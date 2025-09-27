У Китаї стався землетрус магнітудою 5,6: є постраждалі

Про це повідомляє Associated Press.

Землетрус стався о 5:49 ранку за місцевим часом в окрузі Лунсі на глибині 10 кілометрів, повідомив Китайський урядовий центр з питань землетрусів. Епіцентр знаходився приблизно за 140 кілометрів на південний схід від Ланьчжоу, столиці провінції.

Внаслідок підземних поштовхів було зруйновано 8 будинків, ще понад 100 зазнали пошкоджень.

На відео, що розміщені державними ЗМІ Китаю видно, як рятувальники використовують лопати для розчищення завалів цегли та інших уламків.

Relief efforts are underway after a 5.6-magnitude earthquake struck Longxi County in Dingxi City in northwest China's Gansu Province Saturday morning. No casualties have been reported. pic.twitter.com/M7jSFD5Cdm — China Xinhua News (@XHNews) September 27, 2025