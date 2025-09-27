Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
У Китаї стався землетрус магнітудою 5,6: є постраждалі

У Китаї стався землетрус магнітудою 5,6: є постраждалі

Катерина Ганжа
27 вересня, 2025 субота
11:09
Світ землетрус

У суботу, 27 вересня, у провінції Ганьсу на північному заході Китаю стався землетрус магнітудою 5,6, внаслідок чого травмувалися семеро людей

Зміст

Про це повідомляє Associated Press.

Землетрус стався о 5:49 ранку за місцевим часом в окрузі Лунсі на глибині 10 кілометрів, повідомив Китайський урядовий центр з питань землетрусів. Епіцентр знаходився приблизно за 140 кілометрів на південний схід від Ланьчжоу, столиці провінції.

Внаслідок підземних поштовхів було зруйновано 8 будинків, ще понад 100 зазнали пошкоджень. 

На відео, що розміщені державними ЗМІ Китаю видно, як рятувальники використовують лопати для розчищення завалів цегли та інших уламків.

  • 13 вересня поблизу східного узбережжя півострова Камчатка в Росії стався землетрус магнітудою 7,1.
