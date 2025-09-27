У Китаї стався землетрус магнітудою 5,6: є постраждалі
У суботу, 27 вересня, у провінції Ганьсу на північному заході Китаю стався землетрус магнітудою 5,6, внаслідок чого травмувалися семеро людей
Про це повідомляє Associated Press.
Землетрус стався о 5:49 ранку за місцевим часом в окрузі Лунсі на глибині 10 кілометрів, повідомив Китайський урядовий центр з питань землетрусів. Епіцентр знаходився приблизно за 140 кілометрів на південний схід від Ланьчжоу, столиці провінції.
Внаслідок підземних поштовхів було зруйновано 8 будинків, ще понад 100 зазнали пошкоджень.
На відео, що розміщені державними ЗМІ Китаю видно, як рятувальники використовують лопати для розчищення завалів цегли та інших уламків.
- 13 вересня поблизу східного узбережжя півострова Камчатка в Росії стався землетрус магнітудою 7,1.
