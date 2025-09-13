Землетрус магнітудою 7,1 стався біля східного узбережжя Камчатки

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Німецький дослідницький центр геологічних наук (GFZ).

За даними GFZ, землетрус стався на глибині 10 кілометрів. Водночас Геологічна служба США (USGS) визначила магнітуду у 7,4 бала з осередком на глибині 39,5 км.

Тихоокеанський центр попередження про цунамі заявив, що землетрус може становити загрозу виникнення цунамі.

У Японії, розташованій на південний захід від Камчатського півострова, попередження про цунамі не оголошували.