Землетрус магнітудою 7,1 стався біля східного узбережжя Камчатки
У суботу, 13 вересня, поблизу східного узбережжя півострова Камчатка в Росії стався землетрус магнітудою 7,1
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Німецький дослідницький центр геологічних наук (GFZ).
За даними GFZ, землетрус стався на глибині 10 кілометрів. Водночас Геологічна служба США (USGS) визначила магнітуду у 7,4 бала з осередком на глибині 39,5 км.
Тихоокеанський центр попередження про цунамі заявив, що землетрус може становити загрозу виникнення цунамі.
У Японії, розташованій на південний захід від Камчатського півострова, попередження про цунамі не оголошували.
- Нагадаємо, біля узбережжя півострова Камчатка в Росії 30 липня стався землетрус магнітудою 8,8, який спричинив цунамі висотою до 4 метрів. Згодом почалося виверження найвищого активного вулкана Євразії Ключевський (Ключевська сопка).
