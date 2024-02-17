У конгресі США заявили, що пакет допомоги Україні проголосують не раніше середини березня
Палата представників США, ймовірно, не зможе проголосувати за пакет допомоги Україні раніше за середину березня
Про це заявив голова Комітету із закордонних справ палати представників США Майкл Маккол, повідомляє Reuters.
"Я не хочу говорити від імені спікера, але я думаю, що він хоче спочатку пройти через процес асигнувань - який приведе нас до 8 березня - а потім зайнятися додатковими (виділеннями коштів - ред.)", - заявив Маккол.
Він також заявив, що не уважно читав законопроєкт, але має побоювання, зокрема з приводу запропонованих змін у військовому фінансуванні.
Маккол також підкреслив, що законопроєкт про виділення допомоги Україні буде ухвалено палатою представників, якщо спікер Палати Майкл Джонсон допустить голосування, попри опозицію з боку активної групи законодавців, найбільш тісно пов'язаних з колишнім президентом Дональдом Трампом.
"Я думаю, що промивання мозку, якщо хочете, про те, що нам доводиться обирати між нашим південним кордоном та Україною, вже відбулося. Я з цим не згоден. Я думаю, що ми – велика нація і можемо робити й те, і інше", - зазначив Маккол.
- 13 лютого сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України. Законопроєкт було передано у палату представників конгресу.
- Проте палата представників США пішла на перерву до кінця лютого, не проголосувавши пакетний проєкт закону, до якого входять кошти на підтримку України.
- Президент США Джо Байден назвав обурливими дії членів Палати представників, які пішли на двотижневі канікули без ухвалення допомоги Україні.
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