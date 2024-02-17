У конгресі США заявили, що пакет допомоги Україні проголосують не раніше середини березня

Про це заявив голова Комітету із закордонних справ палати представників США Майкл Маккол, повідомляє Reuters.

"Я не хочу говорити від імені спікера, але я думаю, що він хоче спочатку пройти через процес асигнувань - який приведе нас до 8 березня - а потім зайнятися додатковими (виділеннями коштів - ред.)", - заявив Маккол.

Він також заявив, що не уважно читав законопроєкт, але має побоювання, зокрема з приводу запропонованих змін у військовому фінансуванні.

Маккол також підкреслив, що законопроєкт про виділення допомоги Україні буде ухвалено палатою представників, якщо спікер Палати Майкл Джонсон допустить голосування, попри опозицію з боку активної групи законодавців, найбільш тісно пов'язаних з колишнім президентом Дональдом Трампом.

"Я думаю, що промивання мозку, якщо хочете, про те, що нам доводиться обирати між нашим південним кордоном та Україною, вже відбулося. Я з цим не згоден. Я думаю, що ми – велика нація і можемо робити й те, і інше", - зазначив Маккол.