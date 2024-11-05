У Кремлі заявили, що Санду не може вважатися президентом Молдови

Про це повідомляє "Коммерсант".

"Щодо Санду, ви знаєте, що вона не є, наскільки ми розуміємо, президентом своєї країни, бо в самій країні також більшість населення голосувала не за неї. І йдеться про дуже і дуже розколоте суспільство", - заявив Пєсков.

За його словами, Росія нібито може "об'єктивно судити про ці вибори" на прикладі громадян Молдови, які голосували із РФ. Через те, що їм "не надали можливості використовувати свій голос", результати виборів "вважати чистими неможливо", переконаний Пєсков.

Водночас він сказав, що ці "вибори були ні демократичними, ні чесними".

Пєсков також заявив, що жителі Придністров'я "не схильні до того, щоб підтримувати хоч якось" чинне керівництво Молдови.