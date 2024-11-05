Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Кремлі заявили, що Санду не може вважатися президентом Молдови

У Кремлі заявили, що Санду не може вважатися президентом Молдови

Катерина Єсікова
5 листопада, 2024 вiвторок
13:55
Світ Дмитро Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президентка Молдови Мая Санду не може вважатися лідером країни, оскільки більшість населення нібито голосувала не за неї

Зміст

Про це повідомляє "Коммерсант".

"Щодо Санду, ви знаєте, що вона не є, наскільки ми розуміємо, президентом своєї країни, бо в самій країні також більшість населення голосувала не за неї. І йдеться про дуже і дуже розколоте суспільство", - заявив Пєсков.

За його словами, Росія нібито може "об'єктивно судити про ці вибори" на прикладі громадян Молдови, які голосували із РФ. Через те, що їм "не надали можливості використовувати свій голос", результати виборів "вважати чистими неможливо", переконаний Пєсков. 

Водночас він сказав, що ці "вибори були ні демократичними, ні чесними".

Пєсков також заявив, що жителі Придністров'я "не схильні до того, щоб підтримувати хоч якось" чинне керівництво Молдови. 

  • 4 листопада ЦВК порахувала 100% голосів виборів. Маю Санду підтримало 55,33% виборців (929 964 голоси), Стояногло - 44.67% (750 644). 
  • Очільник Білого дому Джо Байден, президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів привітали Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові.
Теги:
Новини
Росія
Молдова
вибори президента
Дмитро Пєсков
Мая Санду
Читайте також:
Автор Світлана Кравченко
4 листопада, 2024 понедiлок
Заступника начальника тилу росгвардії Мірзаєва заарештували за хабар, - росЗМІ
Наталія Поклонська
Автор Анатолій Буряк
3 листопада, 2024 неділя
Очільник РПЦ Гундяєв звинуватив експрокурорку окупованого Криму Поклонську в зневазі до "цінностей руского міра": що сталося
Київ осінь погода
Автор Катерина Єсікова
4 листопада, 2024 понедiлок
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати потепління
  • USD 41.25
    Купівля 41.25
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 44.88
    Продаж 45.5
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
5 листопада
14:40
До Українського легіону, який формують у Польщі, подали заявки понад 500 українців з 30 країн
14:33
Оновлено
новини Львівщини
Окупанти атакували Запоріжжя: 6 людей загинули, кількість поранених зросла до 23
14:29
Міністерство фінансів
Мінфін за 10 місяців залучив до держбюджету майже 500 млрд грн від продажу державних облігацій
14:14
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:00
OPINION
Чому російська пропаганда активізувалася саме зараз
13:57
До сервісу е-Підприємець додали 5 нових послуг
13:56
Негода
Без світла другу добу: в Маріуполі через негоду знеструмлені 30 трансформаторних підстанцій
13:43
"ППО – це, можна сказати, курорт": актор Олег Іваниця розповів, чим займається у війську
13:32
путін літак
Путін і Макрон не приїдуть на кліматичний саміт COP29 в Азербайджан, - Euro News
13:31
дерев'яний супутник
У космос запустили перший у світі дерев'яний супутник
13:23
"Жінка у протигазі", Бенксі
У заповіднику Києво-Печерської лаври експонуватимуть графіті Бенксі, яке хотіли вкрасти у Гостомелі
13:11
Субсидії та пільги: уряд запускає програму зимової підтримки українців
13:05
Анонс
Зустріч "Контекст: війна" в межах Форуму Via Carpatia 2024 у Києві
Військові письменники зберуться на резиденцію "Контекст: війна" в межах Форуму Via Carpatia 2024
12:57
КНУ ім. Шевченка
У КНУ ім. Т. Шевченка обмежать використання Telegram на службових пристроях
12:53
На фронті загинув харківський барабанщик гуртів "Заводь" і Soom Микола Amorth Состін
12:53
опалення
По всій країні, окрім Херсонщини, стартував опалювальний сезон
12:51
Дональд Трамп і Найджел Фарадж
"Час піти пограти в гольф": друг Трампа Найджел Фарадж на випадок його поразки закликав Гарріс "бути великодушною"
12:47
Ексклюзив
Росіяни чекають морозів, щоб завдати масованого ракетного удару, - експерт з авіації Романенко
12:46
ЗСУ генштаб війна з Росією
РФ віддає перевагу Донецькому напрямку: британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
12:45
Збройні сили України
Уряд погодив надання фінансової держпідтримки підприємствам ОПК
12:33
Однокласник Володимира Івасюка Валерій Маначинський презентував книжку про шкільні роки музиканта
12:32
електросамокати
Окупанти використовують електросамокати та скутери, щоб дістатися до позицій на Харківщині, - 3-тя штурмова
12:18
Анонс
Медіадні-2024: афіша
Медіадні-2024: у Києві відбудеться конференція про виклики і тенденції в медіапросторі
12:15
погода, хмарність, туман, осінь
Від -3 °C до +13 °C: Наталка Діденко поділилася прогнозом на 6 листопада
12:08
Трьом експосадовцям часів Януковича оголосили вироки у справі про події 2010 року
12:07
OPINION
Історія з дровами: як проста сільська баба стала на старості років бандиткою
12:05
Північна Корея
У Курській області РФ зафіксували перші зіткнення між українськими та північнокорейськими військами, - ЗМІ
11:53
Мобілізація жінок
"Хочемо чи ні — ми народжені для війни": адвокатка й військова 92-ї ОШБр Закревська про обов'язкову мобілізацію жінок
11:52
військові
У Міноборони назвали лідерів у використанні застосунку "Армія+"
11:50
Безморозний період тривав 198 днів: у Києві зафіксували мінусову температуру
11:45
Universal Pictures просить Роберта Земекіса зняти "Назад у майбутнє 4"
11:32
В Україні судитимуть адвоката, який пропонував хабар прокурору САП і детективу НАБУ
11:25
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Потрібно негайно ухвалити жорсткі законодавчі рішення й криміналізувати ухилення від мобілізації, - екскомандир Дикий
11:15
БожеВільні
У перший вікенд прокату фільм "БожеВільні" зібрав 1,6 млн грн
11:08
Анонс
Концерт Іво Бобула і Лілії Сандулеси
Берег любові крізь роки: Іво Бобул та Лілія Сандулеса виступлять у Києві та вирушать у всеукраїнський тур
11:05
мавпяча віспа
У Британії виявили два випадки захворювання на новий штам мавпячої віспи
11:03
Королева Єлизавета ІІ та ведмедик Паддінгтон
Покійна королева Єлизавета зʼявиться у фільмі про ведмедика Паддінгтона
10:44
постер США
Понад 20 штатів готові надіслати війська національної гвардії до Вашингтона в разі заворушень після виборів, - AP
10:36
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україну чекає важка зима та як Росія намагалась вплинути на вибори у Молдові. Акценти світових ЗМІ 5 листопада
10:35
Західні посадовці закликали Європу готуватися до будь-яких результатів виборів США й не допустити угоди з РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV