У Кремлі заявили, що Санду не може вважатися президентом Молдови
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президентка Молдови Мая Санду не може вважатися лідером країни, оскільки більшість населення нібито голосувала не за неї
Про це повідомляє "Коммерсант".
"Щодо Санду, ви знаєте, що вона не є, наскільки ми розуміємо, президентом своєї країни, бо в самій країні також більшість населення голосувала не за неї. І йдеться про дуже і дуже розколоте суспільство", - заявив Пєсков.
За його словами, Росія нібито може "об'єктивно судити про ці вибори" на прикладі громадян Молдови, які голосували із РФ. Через те, що їм "не надали можливості використовувати свій голос", результати виборів "вважати чистими неможливо", переконаний Пєсков.
Водночас він сказав, що ці "вибори були ні демократичними, ні чесними".
Пєсков також заявив, що жителі Придністров'я "не схильні до того, щоб підтримувати хоч якось" чинне керівництво Молдови.
- 4 листопада ЦВК порахувала 100% голосів виборів. Маю Санду підтримало 55,33% виборців (929 964 голоси), Стояногло - 44.67% (750 644).
- Очільник Білого дому Джо Байден, президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів привітали Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові.
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