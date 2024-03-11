У Латвії перевірятимуть людей, які голосуватимуть на виборах президента РФ у посольстві
Державна поліція та державна прикордонна охорона в Латвії перевірятимуть людей, які прийдуть у посольство Росії на виборчу дільницю, щоб обрати президента РФ. Держава прагне переконатися в тому, що такі люди мають законні підстави перебувати в Латвії
Про це повідомив начальник державної поліції Армандс Рукс, передає Delfi.
Він закликав громадян Росії, які проживають у Латвії та бажають прийти на виборчу дільницю, бути готовими до можливих перевірок на вулиці.
"Допуск до посольства буде відповідним чином контролюватися шляхом створення блокпостів спільно з держприкордонслужбою, перевірки посвідок на проживання чи віз", - додав Рукс.
Начальник держполіції зазначив, аналогічні перевірки проводять і російські спецслужби, коли латвійські громадяни приходять на виборчі дільниці у РФ.
Якщо під час перевірок поліція виявить порушення правил проживання у Латвії, країна розпочне процедуру депортації. Зазначено, аби дотримуватися належного порядку дотримання таких процедур, до перевірок будуть залучені представники управління у справах громадянства та міграції.
Рукс також наголосив, що під час виборів російського президента державна поліція Латвії працюватиме в посиленому режимі.
- 5 березня кабінет міністрів Латвії затвердив план щодо військового зміцнення східного кордону та його антимобільності. На його реалізацію держава планує витратити €303 млн.
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