Латвія затвердила план зміцнення кордону з Росією та Білоруссю на €303 млн

Про це повідомляє Delfi.

Зазначено, що цей план - частина створення Балтійської лінії оборони, яка передбачає існування вздовж усього кордону з РФ і РБ пунктів підтримки підрозділів Збройних сил Латвії - оборонних та укріплених позицій для солдатів, різних загороджень, протитанкових ровів, складів боєприпасів.

Зокрема, латвійська оборонна галузь профінансує зміцнення східного кордону на суму €303 млн упродовж п’яти років. Роботи стартують цього місяця.

Видання зауважує, що зміцнення кордону держави розпочнеться з перекопування наявних доріг та створення протитанкових ровів.

"Також будуть розміщені різні перешкоди: протитанкові рови будуть укріплені бетонними блоками та конструкціями, наприклад, так званими "зубами дракона" та протитанковими мінами. Розміщення перешкод буде адаптовано до місцевості, з використанням природних перешкод - боліт, лісів та інших природних об'єктів", - йдеться в повідомленні.

Водночас, аби оперативно посилити оборонні позиції у прикордонні зоні, буде визначено й встановлено безпечні сховища вибухових речовин, мін, а також - інженерно-технічних матеріалів.