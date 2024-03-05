Латвія затвердила план зміцнення кордону з Росією та Білоруссю на €303 млн
Кабінет міністрів Латвії затвердив план щодо військового зміцнення східного кордону та його антимобільності. На його реалізацію держава планує витратити €303 млн
Про це повідомляє Delfi.
Зазначено, що цей план - частина створення Балтійської лінії оборони, яка передбачає існування вздовж усього кордону з РФ і РБ пунктів підтримки підрозділів Збройних сил Латвії - оборонних та укріплених позицій для солдатів, різних загороджень, протитанкових ровів, складів боєприпасів.
Зокрема, латвійська оборонна галузь профінансує зміцнення східного кордону на суму €303 млн упродовж п’яти років. Роботи стартують цього місяця.
Видання зауважує, що зміцнення кордону держави розпочнеться з перекопування наявних доріг та створення протитанкових ровів.
"Також будуть розміщені різні перешкоди: протитанкові рови будуть укріплені бетонними блоками та конструкціями, наприклад, так званими "зубами дракона" та протитанковими мінами. Розміщення перешкод буде адаптовано до місцевості, з використанням природних перешкод - боліт, лісів та інших природних об'єктів", - йдеться в повідомленні.
Водночас, аби оперативно посилити оборонні позиції у прикордонні зоні, буде визначено й встановлено безпечні сховища вибухових речовин, мін, а також - інженерно-технічних матеріалів.
- 1 березня повідомлялося, що Литва закрила ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю - Лаворишський та Райгардський.
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