Литва закрила ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Про це повідомляє LRT.

У Литві заявили, що закриття пунктів пропуску направлене на розв'язання проблем національної безпеки, контрабанди, порушення міжнародних санкцій.

З 1 березня також буде припинено рух пішоходів та велосипедистів через прикордонні ПП у Мядинінкай та Шальчинінкай, буде заборонено посадку та висадку пасажирів на залізничних прикордонних пунктах Кяна та Кібартай, за винятком особливих випадків, рішення щодо яких прийматиметься Службою охорони державного кордону.

Також ухвалено рішення обмежити на 50% кількість дозволів, що видаються білоруським та литовським перевізникам, які здійснюють регулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами.

Наразі діють лише 2 ПП у Мядинінкай та Шальчинінкай.

За словами міністерства внутрішніх справ Литви, минулого року громадяни, які перетинали автомобільні прикордонні пропускні пункти на державному кордоні з Білоруссю, було перевірено майже 3,9 млн разів, що на чверть більше, ніж у 2022 році. Дві третини перевірених осіб були громадянами Білорусі.