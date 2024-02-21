Уряд Литви схвалив закриття двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю
У середу 21 лютого литовський уряд схвалив закриття двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю
Про це інформує Delfi.
Зокрема, йдеться про контрольно-пропускні пункти на литовсько-білоруському кордоні "Райгардас" і "Лаворишкес". Зазначається, що вони будуть закриті з 1 березня 2024 року.
При цьому наголошується, що через ці пункти пропуску не зможуть переміщатися ні пішоходи, ні транспорт.
Так, з весни буде обмежено рух пішоходів і велосипедистів через КПП у "Медінінкай" і "Шальчінінкай".
Уряд Литви також погодився поступово зменшувати кількість дозволів на перевезення пасажирів автобусами - як білоруським, так і литовським перевізникам, обмежити посадку і висадку пасажирів на залізничній станції "Кена".
- Про плани закрити на білоруському кордоні два пункти пропуску - "Лаворішкес" та "Райгардас" заявляла комісія національної безпеки Литви ще 6 лютого.
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