Уряд Литви схвалив закриття двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Про це інформує Delfi.

Зокрема, йдеться про контрольно-пропускні пункти на литовсько-білоруському кордоні "Райгардас" і "Лаворишкес". Зазначається, що вони будуть закриті з 1 березня 2024 року.

При цьому наголошується, що через ці пункти пропуску не зможуть переміщатися ні пішоходи, ні транспорт.

Так, з весни буде обмежено рух пішоходів і велосипедистів через КПП у "Медінінкай" і "Шальчінінкай".

Уряд Литви також погодився поступово зменшувати кількість дозволів на перевезення пасажирів автобусами - як білоруським, так і литовським перевізникам, обмежити посадку і висадку пасажирів на залізничній станції "Кена".