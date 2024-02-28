Литва перевірить 18 тис. білорусів, які прибули в країну до 2022 року
Міграційний департамент Литви планує перевірити понад 18 тисяч білорусів, які прибули до країни до запровадження обмежень на в'їзд до країни у 2022 році
Про це повідомляє LRT.
Зазначається, що білоруси, чиї дані планують перевірити, повинні будуть заповнити таку ж анкету, як і новоприбулі громадяни країни.
"Ми почнемо перевіряти всіх громадян Білорусі, які отримали посвідку на проживання на підставі працевлаштування до введення додаткової анкети", - сказала керівниця литовського департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте.
За її словами, таких білорусів у Литві близько 18 тисяч, чиї дозволи на проживання все ще дійсні.
У випадку, якщо про людину виявлять негативну інформацію, департамент міграції звернеться до департаменту державної безпеки (ДДБ).
"Якщо людина не відповість на анкету, це буде інтерпретовано проти неї. Якщо людина відповість, то її відповіді будуть оцінені. Якщо буде виявлена негативна інформація, ми будемо консультуватися з ДДБ. Якщо він дійде висновку, що людина становить загрозу державній безпеці, посвідка на проживання буде анульована", - пояснила Гудзінскайте.
Видання нагадує, що з листопада 2022 року росіяни та білоруси, які в'їжджають до Литви, зобов'язані заповнити спеціальну анкету, щоб висловити свою думку про війну Росії в Україні.
- 21 лютого литовський уряд схвалив закриття двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.
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