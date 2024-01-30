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Головна Світ У Ліхтенштейні дозволили оплату держпослуг криптовалютою

У Ліхтенштейні дозволили оплату держпослуг криптовалютою

30 січня, 2024 вiвторок
14:08
Світ криптовалюта

Князівство Ліхтенштейн почало приймати криптовалюти як платіжний засіб для оплати низки державних послуг

Про це пише Incrypted.

Підтримка криптоплатежів стала можлива завдяки стратегічному партнерству з Web3-платформою xMoney.

Як повідомили представники платіжного сервісу, співпраця встановлює глобальні орієнтири для інших країн і узгоджується із зобов’язаннями створити інноваційне середовище для жителів держави.

"Тепер громадяни Ліхтенштейну зможуть переконатися в легкості, безпеці та високій швидкості здійснення розрахунків з державними органами з використанням криптовалюти", – йдеться в повідомленні xMoney.

Джерело стверджує, що жителі країни можуть використовувати біткоїни та Ethereum для оплати низки послуг, зокрема комерційних ліцензій, реєстрації товарних знаків, виписки з торговельного реєстру та виписки з сімейного реєстру.

У рамках партнерства було анонсовано програму нарахування кешбеку для користувачів сервісу.

  • 27 вересня Binance заявила про повний вихід із російського ринку. Крім цього, весь свій бізнес у РФ продадуть компанії CommEX. Криптобіржа попросила російських користувачів вивести кошти до 29 грудня.
Теги:
Економіка
криптовалюта
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