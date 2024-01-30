У Ліхтенштейні дозволили оплату держпослуг криптовалютою

Про це пише Incrypted.

Підтримка криптоплатежів стала можлива завдяки стратегічному партнерству з Web3-платформою xMoney.

Як повідомили представники платіжного сервісу, співпраця встановлює глобальні орієнтири для інших країн і узгоджується із зобов’язаннями створити інноваційне середовище для жителів держави.

"Тепер громадяни Ліхтенштейну зможуть переконатися в легкості, безпеці та високій швидкості здійснення розрахунків з державними органами з використанням криптовалюти", – йдеться в повідомленні xMoney.

Джерело стверджує, що жителі країни можуть використовувати біткоїни та Ethereum для оплати низки послуг, зокрема комерційних ліцензій, реєстрації товарних знаків, виписки з торговельного реєстру та виписки з сімейного реєстру.

У рамках партнерства було анонсовано програму нарахування кешбеку для користувачів сервісу.