У Ліхтенштейні дозволили оплату держпослуг криптовалютою
Князівство Ліхтенштейн почало приймати криптовалюти як платіжний засіб для оплати низки державних послуг
Про це пише Incrypted.
Підтримка криптоплатежів стала можлива завдяки стратегічному партнерству з Web3-платформою xMoney.
Як повідомили представники платіжного сервісу, співпраця встановлює глобальні орієнтири для інших країн і узгоджується із зобов’язаннями створити інноваційне середовище для жителів держави.
"Тепер громадяни Ліхтенштейну зможуть переконатися в легкості, безпеці та високій швидкості здійснення розрахунків з державними органами з використанням криптовалюти", – йдеться в повідомленні xMoney.
Джерело стверджує, що жителі країни можуть використовувати біткоїни та Ethereum для оплати низки послуг, зокрема комерційних ліцензій, реєстрації товарних знаків, виписки з торговельного реєстру та виписки з сімейного реєстру.
У рамках партнерства було анонсовано програму нарахування кешбеку для користувачів сервісу.
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