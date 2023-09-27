Криптобіржа Binance оголосила про повний вихід з Росії

Про це йдеться на сайті криптобіржі.

Зазначається, що процес переведення користувачів на нову платформу займе до одного року. Крім цього, у повідомленні наголошують, що всі активи існуючих російських клієнтів надійно захищені.

"Дивлячись у майбутнє, ми розуміємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією Binance щодо відповідності. Ми як і раніше впевнені в довгостроковому зростанні індустрії Web3 у всьому світі та зосередимо нашу енергію на понад 100 країнах, у яких ми працюємо", - сказав головний спеціаліст із забезпечення відповідності Binance Ной Перлман.

Повідомляється, що Binance та CommEX співпрацюватимуть, щоб інформувати користувачів про те, як перенести свої активи на іншу платформу. Протягом наступних кількох місяців Binance припинить роботу всіх обмінних сервісів і бізнес-напрямків у Росії.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. Натомість відомо, що внаслідок цього продажу Binance повністю покине ринок РФ.

"Binance не матиме постійної частки доходів від продажу, а також не матиме можливості викупити частки в бізнесі", - додали у повідомленні.