Криптобіржа Binance оголосила про повний вихід з Росії
Криптовалютна біржа Binance заявила про повний вихід із російського ринку. Крім цього, весь свій бізнес в РФ продадуть компанії CommEX
Про це йдеться на сайті криптобіржі.
Зазначається, що процес переведення користувачів на нову платформу займе до одного року. Крім цього, у повідомленні наголошують, що всі активи існуючих російських клієнтів надійно захищені.
"Дивлячись у майбутнє, ми розуміємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією Binance щодо відповідності. Ми як і раніше впевнені в довгостроковому зростанні індустрії Web3 у всьому світі та зосередимо нашу енергію на понад 100 країнах, у яких ми працюємо", - сказав головний спеціаліст із забезпечення відповідності Binance Ной Перлман.
Повідомляється, що Binance та CommEX співпрацюватимуть, щоб інформувати користувачів про те, як перенести свої активи на іншу платформу. Протягом наступних кількох місяців Binance припинить роботу всіх обмінних сервісів і бізнес-напрямків у Росії.
Фінансові деталі угоди не розголошуються. Натомість відомо, що внаслідок цього продажу Binance повністю покине ринок РФ.
"Binance не матиме постійної частки доходів від продажу, а також не матиме можливості викупити частки в бізнесі", - додали у повідомленні.
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