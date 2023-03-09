Криптобіржа Binance обмежила для росіян купівлю валюти через сервіс Р2Р

Про це повідомляє Forbes з посиланням на представника біржі.

Купувати валюту більше не можуть росіяни та всі особи, що проживають на території Росії.

Також, громадяни ЄС більше не можуть купувати рублі через Р2Р сервіс

"Для продовження використання Binance P2P користувачі можуть обирати інші доступні фіатні валюти", - зазначив представник біржі.

Зазначається, що при спробі провести транзакцію, майданчик пропонує обрати "місцеву валюту для P2P-торгівлі".

Binance - найбільша криптобіржа у світі. P2P - сервіси, які дозволяють користувачам здійснювати між собою угоди без посередництва біржі.

"P2P-сервіси Binance та інших криптобірж росіяни почали активно використовувати у 2022 році як інструмент для переказу грошей за кордон — після того, як звичайні SWIFT-перекази стали ускладненими", - йдеться у повідомленні.