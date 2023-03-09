Криптобіржа Binance обмежила для росіян купівлю валюти через сервіс Р2Р
Через 10 пакет санкцій від ЄС, криптобіржа Binance обмежила для росіян купівлю євро та доларів через Р2Р сервіс. Своєю чергою громадяни ЄС більше не можуть купувати та продавати рублі у Р2Р
Про це повідомляє Forbes з посиланням на представника біржі.
Купувати валюту більше не можуть росіяни та всі особи, що проживають на території Росії.
Також, громадяни ЄС більше не можуть купувати рублі через Р2Р сервіс
"Для продовження використання Binance P2P користувачі можуть обирати інші доступні фіатні валюти", - зазначив представник біржі.
Зазначається, що при спробі провести транзакцію, майданчик пропонує обрати "місцеву валюту для P2P-торгівлі".
Binance - найбільша криптобіржа у світі. P2P - сервіси, які дозволяють користувачам здійснювати між собою угоди без посередництва біржі.
"P2P-сервіси Binance та інших криптобірж росіяни почали активно використовувати у 2022 році як інструмент для переказу грошей за кордон — після того, як звичайні SWIFT-перекази стали ускладненими", - йдеться у повідомленні.
- У 2022 році компанія Binance виділила 1,2 млн доларів на допомогу українцям зі статусом вимушено переміщених людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.92
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе