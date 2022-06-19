Криптовалютна біржа Binance виділила $1,2 млн на допомогу українським мігрантам

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Повідомляють, що це одне з найбільших пожертвувань для України від приватної компанії.

Щоб отримати допомогу, необхідно пройти верифікацію в одному з фондів: Rotary Kyiv або "Паляниця". Виплати будуть надходити впродовж 3-х місяців на криптогаманець, а потім їх можна вивести на банківську картку (75 доларів щомісячно).

Binance вже здійснили виплати 1713 українцям, які вимушено виїхали до країн Європейського Союзу, та загалом планують допомогти 5000 біженцям з України.

26 квітня криптобіржа запустила картку для біженців з України і нараховуватиме їм по $75 протягом трьох місяців.

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