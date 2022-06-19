Криптовалютна біржа Binance виділила $1,2 млн на допомогу українським мігрантам
Українці зі статусом вимушено переміщених людей можуть отримувати виплати на біржі криптовалют Binance. Компанія виділила 1,2 млн доларів
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Повідомляють, що це одне з найбільших пожертвувань для України від приватної компанії.
Щоб отримати допомогу, необхідно пройти верифікацію в одному з фондів: Rotary Kyiv або "Паляниця". Виплати будуть надходити впродовж 3-х місяців на криптогаманець, а потім їх можна вивести на банківську картку (75 доларів щомісячно).
Binance вже здійснили виплати 1713 українцям, які вимушено виїхали до країн Європейського Союзу, та загалом планують допомогти 5000 біженцям з України.
- 26 квітня криптобіржа запустила картку для біженців з України і нараховуватиме їм по $75 протягом трьох місяців.
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