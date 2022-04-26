Криптобіржа запустила картку для біженців з України і нараховуватиме їм по $75 протягом трьох місяців

Про це повідомила Binance.



Одна з провідних світових криптобірж випустила Binance Refugee Crypto Card для нинішніх та нових користувачів з України, що були змушені переїхати до країн Єврозони через війну, яку розв'язала Росія.



Картка дозволяє отримувати та проводити платежі в криптовалюті, оплачувати покупки в магазинах Єврозони, які приймають такі платежі. Також можна прийняти на картку допомогу від Binance або благодійних організацій.



Криптобіржа нараховуватиме протягом трьох місяців криптовалюту в еквіваленті $75, якщо користувач-біженець подав заявку на оформлення картки та пройшов відповідну перевірку. Криптовалюту автоматично конвертують в валюту країни, в якій здійснюється оплата цією карткою.

Нагадаємо, криптобіржа Binance обмежила росіянам користування рахунками, на яких є більше 10 тис. євро відповідно до вимог антиросійських санкцій.

Binance також припинила підтримку транзакцій з російськими картки Mastercard та Visa.

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