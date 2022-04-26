Криптобіржа запустила картку для біженців з України і нараховуватиме їм по $75 протягом трьох місяців
Українці, що втекли від війни до країн Єврозони, зможуть оформити криптокарту Binance Refugee на біржі Binance
Про це повідомила Binance.
Одна з провідних світових криптобірж випустила Binance Refugee Crypto Card для нинішніх та нових користувачів з України, що були змушені переїхати до країн Єврозони через війну, яку розв'язала Росія.
Картка дозволяє отримувати та проводити платежі в криптовалюті, оплачувати покупки в магазинах Єврозони, які приймають такі платежі. Також можна прийняти на картку допомогу від Binance або благодійних організацій.
Криптобіржа нараховуватиме протягом трьох місяців криптовалюту в еквіваленті $75, якщо користувач-біженець подав заявку на оформлення картки та пройшов відповідну перевірку. Криптовалюту автоматично конвертують в валюту країни, в якій здійснюється оплата цією карткою.
- Нагадаємо, криптобіржа Binance обмежила росіянам користування рахунками, на яких є більше 10 тис. євро відповідно до вимог антиросійських санкцій.
- Binance також припинила підтримку транзакцій з російськими картки Mastercard та Visa.
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