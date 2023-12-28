Криптобіржа Binance попросила російських користувачів вивести кошти до 29 грудня
Онлайн-сервіс обміну криптовалют Binance попросив користувачів із Росії закрити свої позиції до 29 грудня
Про це пише РБК-крипто.
Криптобіржа надіслала клієнтам із Росії останні нагадування про необхідність міграції акаунта й виведення коштів. Binance попередила, що з 29 грудня всі позиції, які зараз відкриті, поступово закриватимуться.
Команда криптобіржі також просить росіян закрити всі позиції, погасити невирішені зобов'язання та вивести кошти на біржу CommEX чи будь-яку іншу криптоплатформу без обмежень.
Водночас у техпідтримці Binance пояснили, листи про закриття позицій надійшли тим користувачам, чиє місце розташування тимчасово або постійно визначено на території РФ.
- У березні 2023 року криптобіржа Binance обмежила для росіян купівлю євро та доларів через Р2Р сервіс.
- 27 вересня Binance заявила про повний вихід із російського ринку. Крім цього, весь свій бізнес у РФ продадуть компанії CommEX.
- 10 листопада Binance заявила, що припинить обслуговувати депозити у рублях та зазначила: це відбудеться у межах підготовки сервісу до виходу з російського ринку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.89 Купівля 37.89Продаж 38.59
- EUR Купівля 41.72Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе