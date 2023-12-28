Криптобіржа Binance попросила російських користувачів вивести кошти до 29 грудня

Про це пише РБК-крипто.

Криптобіржа надіслала клієнтам із Росії останні нагадування про необхідність міграції акаунта й виведення коштів. Binance попередила, що з 29 грудня всі позиції, які зараз відкриті, поступово закриватимуться.

Команда криптобіржі також просить росіян закрити всі позиції, погасити невирішені зобов'язання та вивести кошти на біржу CommEX чи будь-яку іншу криптоплатформу без обмежень.

Водночас у техпідтримці Binance пояснили, листи про закриття позицій надійшли тим користувачам, чиє місце розташування тимчасово або постійно визначено на території РФ.